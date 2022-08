Meer dan 2.000 euro opgehaald voor gestolen bolderkar van afvalopruimer Dirk Groot: "Fantastisch"

De bekende Purmerendse afvalopruimer Dirk Groot kan een nieuwe bolderkar gaan kopen. En wel een hele luxe ook. De inzamelingsactie die werd opgezet na de diefstal van zijn vorige bolderkar heeft in totaal liefst 2.340 euro opgeleverd. De steun van zijn sympathisanten raken Dirk. "Het is een bevestiging dat ik goed werk aflever", reageert hij.

Het was een flinke domper voor de Purmerendse afvalopruimer. Na een opruimdag in de regen een week geleden, liet hij zijn bolderkar achter en even later merkte hij dat de kar kwijt was. Daarop stond niet alleen zwerfafval: ook zijn portemonnee, pasjes en rijbewijs zaten erbij. "Ik laat die kar wel vaker staan en er gebeurt eigenlijk nooit wat", zei hij een dag na de diefstal.

René Rövekamp las het nieuws over de diefstal op social media en reageerde dat hij 'wel even' een inzamelingsactie op zou zetten. "In eerste instantie als grap, maar later dacht ik: waarom ook niet?" vertelt René. "Al snel had ik een pagina gemaakt en konden we beginnen."