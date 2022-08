Bekende Purmerendse afvalraper Dirk Groot bestolen van bolderkar: "Een groot raadsel"

De bekende Purmerendse zwerfafvalraper Dirk Groot moet het voorlopig doen zonder zijn belangrijkste hulpmiddel: zijn bolderkar. Dirk was gistermiddag afval aan het opruimen en onderzoek aan het doen naar zwerfvuil, toen zijn bolderkar plots weg was. "Ik kwam terug en dacht eerst nog dat het een kwajongensstreek was, maar besefte toen al snel dat die echt weg was", vertelt Dirk.

Zwerfinator Dirk Groot - NH / Rachel Morssink

Het was een regenachtige dag, 'het miezerde de hele dag', vertelt Dirk Groot uit Purmerend. Maar dat weerhield hem er niet van om zwerfafval te ruimen. "Aan het einde van de dag ben je wel echt nat, dus toen het tijd was om echt naar huis te gaan. En toen ontdekte ik dat mijn kar weg was." De bolderkar stond vol met twee manden met afval en aan de kar zelf hingen vier zakken met vuilnis. Maar dat was niet alles: "Ook mijn portemonnee zat erin, met pasjes en mijn rijbewijs. Ik laat die kar wel vaker staan en er gebeurt eigenlijk nooit wat", vertelt Dirk vlak nadat hij terugkomt van het politiebureau om aangifte te doen. "Ik heb een nummer meegekregen dat ik kan bellen, dat ga ik zo doen." 'Groot raadsel' Wie de bolderkar heeft gestolen en waarom, blijft nog onduidelijk. De 'plaats delict', bij een brug over het Noord-Hollands kanaal, vlak bij de MacDonalds, was rustig. Er waren geen mensen te zien en daarom zag Dirk geen kwaad in het laten staan van de kar. "Het moet dan ook iemand zijn geweest met een grote bak, een bus of een vrachtwagen met laadklep. Dat ding weegt zwaar namelijk, het kan 200 kilo gewicht aan. Niet dat ik dat ooit red, hoor, met afval rapen", lacht hij. "Ik had hem nog maar een half jaartje, deze had goede luchtbanden en was extra stevig. Het is wel zonde."

Quote "Ik was maar een kwartiertje weg, dat weet ik omdat ik alles documenteer" Dirk groot

De reden waarom de bolderkar beneden stond, was omdat het onhandig was deze mee naar boven te slepen. Ook had Dirk simpelweg niet verwacht dat zijn kar weg zou zijn. "Ik was maar een kwartiertje weg, dat weet ik omdat ik alles documenteer. Ik maak foto's van het afval wat ik vind en daarop zie je natuurlijk ook de tijden staan." Een van de eerste scenario's die in het hoofd van Groot opkwam, was dat de handhaving van Purmerend de kar eventueel uit voorzorg had weggehaald. "Ik zou dat wel begrijpen. Dat ze denken wat doet dit hier?", vertelt hij. "Maar dat bleek niet het geval. Ik heb contact met ze opgenomen en ze wisten van niks." Tekst gaat verder onder foto.

De zwerfinator mobiel van Dirk Groot - Privéfoto

Inzamelingsactie Tot de kar wordt teruggevonden moet Dirk het dus even zonder doen. Of de kar wordt teruggevonden is natuurlijk de vraag. Dat nieuws is ook een vriend van Dirk uit Tilburg niet ontgaan. Hij las het slechte nieuws op social media en startte meteen een actie. "We kennen elkaar van het zwerfafval opruimen en hij liet mij weten dat hij een inzamelingsactie voor mij is gestart. Dit om zo een bedrag voor een nieuwe grote kar bij elkaar te krijgen. Dat waardeer ik natuurlijk erg." Inmiddels staat de teller op 460 euro, terwijl het doel was om 133 euro in te zamelen.

Quote "Ik heb toevallig net een nieuwe kleinere wagen gekocht, daar kan ik mee voort. Vanmiddag ga ik ook weer aan de slag" Dirk Groot

Eén ding is zeker: Dirk zijn motivatie om zwerfafval op te rapen is groot en ook deze tegenslag houdt Dirk niet tegen. "Ik heb toevallig net een nieuwe kleinere wagen gekocht, omdat ik de komende week door het land opdrachten heb. Daar kan ik mee voort. Vanmiddag ga ik ook weer aan de slag." Wel geeft hij aan dat alle tips rond om het verdwijnen van de bolderkar welkom zijn. "Ik krijg heel veel toffe reacties en eigenlijk snapt niemand het meer. Iedereen verzint eigen theorieën", lacht Groot. "Ik heb zelf ook wel een aantal ideeën, maar trek op dit moment nog geen conclusie. Wie weet was het wel iemand die iets uit goede bedoeling deed, je weet het nooit."