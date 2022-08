Groningers willen Herepoort terug: "Deze poort is niet gemaakt voor het Rijksmuseum"

In Groningen is een actiegroep gevormd die zich wil inzetten voor het terughalen van de Herepoort uit Amsterdam naar Groningen. Deze poort staat momenteel bij de ingang van de museumtuin van het Rijksmuseum, waar hij in 1885 door architect Pierre Cuypers werd heropgebouwd.

De actie om de poort terug te halen is begonnen bij Ger Bos. Hij onderhoudt een Facebookgroep over de geschiedenis van Groningen en vanuit daar is een serieuze roep om een terugkeer van de Herepoort ontstaan. "Ik wist niet dat de poort bij het Rijksmuseum stond en het leek mij geweldig om die poort uit de tuin terug te halen en dat hij geplaatst wordt op het Hereplein, waar hij ooit stond", vertelt Bos. "Veel mensen reageerden daar positief op en ook heeft de Stadspartij van Groningen beloofd zich hard te maken voor een terugkeer."

Poort van iedereen

Hoewel de poort volgens Bos thuishoort in Groningen, ziet kunsthistoricus Sabry Amroussi dat anders. De poort werd namelijk in 1878 afgebroken door de Groningers zelf, toen de stad begon met het herinrichten en hierbij de vestingswerken afbrak. Maar het is een misverstand dat Amsterdam de poort heeft geclaimd. "Officieel is deze poort overgedragen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het Rijksmuseum", legt Amroussi uit. "En zoals ik zei: het Rijksmuseum, dus dat is een nationaal museum. Deze poort is van iedereen, van elke Nederlander."

Gemaakt voor Groningen

De Herepoort had zonder inmenging van Het Rijk en van architect Cuypers hoogstwaarschijnlijk helemaal niet meer bestaan. Nu zijn er enkele fragmenten van de originele poort bewaard gebleven, de rest werd na het afbreken verkocht aan Groningse bouwlieden die het materiaal hergebruikten. Toch is het voor actievoerder Ger Bos wel degelijk van waarde om de poort terug te halen. "Die poort is gemaakt voor de stad Groningen en niet voor het Rijksmuseum", klinkt het stellig. "Ik vind dat het museum open moet staan voor de discussie over hoe er omgegaan moet worden met de kunst die in onze musea staat. Nu wordt er eigenlijk helemaal niet over gepraat."