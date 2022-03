Rijksmuseum wil 'meer evenwichtige representatie' van vrouwen in collectie

Het Rijksmuseum heeft voor drie ton het Vrouwen van het Rijksmuseum Fonds opgericht. Daarmee wordt jarenlang onderzoek gedaan naar vrouwen in de collectie. Het moet leiden tot een 'meer evenwichtige representatie in de collectie en presentatie'.

Het museum laat vandaag weten dat er 'meerdere genereuze schenkingen' zijn gedaan om het fonds te kunnen betalen. Het onderzoek moet onder meer antwoord geven op de vraag hoeveel vrouwelijke makers er in de collectie zitten.

"Van schilderijen en sculpturen is dit inmiddels achterhaald, van de honderdduizenden werken op papier en kunstnijverheidsobjecten nog niet", laat voorzitter van het onderzoeksproject Jenny Reynaerts weten. "En wie zijn de afgebeelde vrouwen en wat is hun aandeel in de Nederlandse geschiedenis? Vrouwen worden bijvoorbeeld nog steeds beschreven als echtgenote van."

Het fonds wordt op 8 maart, dan is het internationale vrouwendag, gelanceerd. Vanaf die dag verschijnt er ook wekelijks een serie over geportretteerde vrouwen in de Rijksmuseumcollectie.