Omwonenden Amsterdamse Singelgrachtgarage vrezen overlast nachtelijke werkzaamheden

Buurtbewoners die rond de bouwput van de Singelgrachtgarage in Amsterdam wonen, zijn niet te spreken over de nachtwerkontheffing die de aannemer heeft gekregen van de gemeente. Vanaf 22 augustus 2022 tot en met 30 juni 2023 mag de bouw tussen 19.00 uur en 07.00 uur doorgaan, iets wat de omwonenden graag willen voorkomen. Maar volgens de gemeente zal de overlast zeker niet continu zijn.

Op 28 juli kreeg de aannemer te horen van de gemeente dat de aanvraag om een nachtwerkontheffing te verkrijgen was goedgekeurd. Volgens meerdere buurtbewoners zonder dat zij geïnformeerd werden. Voor een periode van elf maanden mag er in de nacht worden doorgewerkt aan de bouw van de garage.

"Het stadsdeel vindt dat uw werkzaamheden noodzakelijk zijn en begrijpt dat u ze niet binnen reguliere werktijden kunt uitvoeren", schrijft de gemeente in het besluit op de aanvraag voor de nachtelijke ontheffing.

Advocaat ingeschakeld

Een omwonende van de garage heeft naar aanleiding van een eerder verleende ontheffing een advocaat ingeschakeld om tegen de herrie in te gaan. "Begin juni was er ook een ontheffing verleend zodat ze veel herrie konden maken. Toen mijn advocaat naar dat besluit vroeg kregen we tot onze verbazing te zien dat er nu ook een nachtelijke ontheffing is verleend. Het was puur toeval dat we hier op stuitten."

Volgens de buurtbewoner heeft de aannemer een 'vrijbrief gekregen om zeven dagen per week te werken'. "Het is een bouwproject, dus we willen ook niet onredelijk zijn. Het probleem is dat er niet wordt verteld wanneer ze in de nacht gaan werken, welke werkzaamheden het zijn en tot hoe laat precies. We snappen als ze bij hoge uitzondering af en toe in de nacht moeten werken, maar dat moet zeker niet elke avond."

De buurt ervaart nu al veel overlast van de werkzaamheden en is bang dat het tijdens het nachtwerk alleen nog maar erger wordt. "De werkzaamheden die nu plaats vinden hebben een geluid van 94 decibel, dat terwijl ze maar mogen tot 80 decibel. Als ik het raam in mijn kamer open laat staan word ik rond 07.00 uur gewekt door de penetrante geluiden van de bouwput. Als dat in de nacht doorgaat, gebeurt dat waarschijnlijk meerdere keren per nacht."

