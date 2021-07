Veel herrie bij bouw Singelgrachtgarage: "Het wordt door je strot gedouwd"

Het werk aan de garage is al een paar maanden bezig maar de laatste weken is de overlast flink toegenomen. Dat komt vooral door het slaan van damwanden langs de kade. De bouwer doet die lawaaiige klus bewust in de vakantieperiode omdat het dan rustiger is in de stad.

Verantwoordelijk wethouder Egbert de Vries zegt via een woordvoerder: "We begrijpen heel goed dat dit soort overlast vervelend is voor omwonenden. We proberen werkzaamheden met ernstige geluidsoverlast daarom zo laat mogelijk in de ochtend te starten en zo vroeg mogelijk in de middag of avond te stoppen."

De bouw van de Singelgrachtgarage is een enorme klus. Eerst worden er elf meter lange damwanden geslagen over de hele lengte van de garage. Vervolgens wordt de gracht uitgebaggerd en leeggepompt. Daarna wordt een parkeergarage van twee verdiepingen gebouwd die plaats biedt aan 800 auto's. Als de garage klaar is, wordt het water teruggepompt en is ook de gracht terug. De klus moet begin 2024 klaar zijn.

Binnen twee weken is volgens de gemeente de grootste geluidsoverlast voorbij maar de buurt heeft er weinig vertrouwen in. "Volgens mij gaat straks die bak leeggezogen worden, dan gaan ze heien want er moet ook fundering onder. Ik kan me niet voorstellen dat dit een eenmalig intermezzo van herrie is," aldus Heetman.