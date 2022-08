Opbouw Hoornse kermis van start op Vale Hen: "Dit is het gewoon, hier hoort 'ie"

Na drie jaar afwezigheid is de Hoornse kermis aanstaande zaterdag traditiegetrouw weer te vinden op de Vale Hen. Maar voordat de pret kan beginnen, moeten de in totaal 67 attracties eerst opgebouwd worden in de binnenstad.

De kermis in Hoorn is de eerste traditie uit Noord-Holland die wordt aangemerkt als immaterieel cultureel erfgoed. Het is ook de eerste kermis die op de lijst staat. Met plaatsing op de Nationale Inventaris, kan de kermis ook in aanmerking komen voor plaatsing op één van de internationale Immaterieel Erfgoedlijsten van UNESCO.

Voor Nick Frey, die in de organisatie zit van het kermisteam, is het een verademing dat de oorspronkelijke plek van de kermis dit jaar opnieuw gebruikt wordt. Vanwege coronamaatregelen werden de laatste twee edities niet georganiseerd op de Vale Hen, maar op het Pelmolenpad. "Dat ging ook best goed", vertelt Frey. "Maar daar konden we ongeveer 10 attracties minder kwijt. Zo hadden we toen geen spookhuis, maar ook geen reuzenrad."

De kermis komt voort uit een eeuwenoude traditie. De eerste kermis vond plaats in 1446, in de vorm van een veertiendaagse lappenmarkt. Tot de dag van vandaag is de Hoornse binnenstad het decor van de kermis, die nu tien dagen telt. Daarmee is de Hoornse kermis een van de weinige aaneengesloten grote kermissen in een historische binnenstad. In de loop der jaren is het accent van markt naar kermis verschoven. De kermis en lappendag bleven wel altijd met elkaar verbonden.

Publiekstrekker

Op de parkeerplaats van de Vale Hen zijn meerdere explointanten hard aan het werk om de attracties voor zaterdagmiddag aan de praat te krijgen. De organisator wijst naar een nog lege plek op de parkeerplaats. "Hier komt dé trekpleister te staan en wordt ook wel de Freefall Extreme genoemd. De attractie is maar liefst 80 meter hoog en je wordt als het ware losgelaten naar beneden."

Zelf twijfelt de organisator nog of hij in de attractie gaat stappen. "Ik weet nog niet of ik het nog doen dit jaar, maar hij is wel héél fijn."

Tekst gaat verder onder foto.