Nieuwsblog: Drie jongens van 13 en 14 opgepakt voor brandende hooibalen Heemskerk

De politie heeft drie Heemskerkse jongens van 13, 14 en 14 aangehouden wegens de hooibalenbrand aan de Voorweg van gisteren.

Omdat zij zo jong zijn, mochten zij gewoon thuis slapen. Vandaag verhoort de politie de jongens.

De brand was in de wijde omgeving zichtbaar. De brandweer was volgens de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) tot 's avonds laat bezig om de verzameling hooibalen, zo'n honderd meter lang en vijf meter hoog, te blussen.

Ook kwamen er roetdeeltjes naar beneden in IJmuiden door de brand.