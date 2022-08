Aanhoudende droogte: waterschap plaatst grote dam tegen de 'zoute tong'

Het is weer een prachtige zomer, maar dat heeft ook een keerzijde. Het neerslagtekort loopt op en de komende maand belooft niet veel goeds. Er is in de rivieren nu al een groot tekort aan zoet water, dus neemt Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) maatregelen om de droge zomermaanden door te komen. "Het waterschap bekijkt de droogte van dag tot dag, maar eigenlijk hebben we gewoon druilerige dagen nodig", meldt een woordvoerder.

Als we kijken naar de neerslag (of eigenlijk het gebrek daaraan), is de zomer van 2022 hard op weg om een van de droogste ooit te worden. We komen volgens het KNMI in ieder geval al terecht bij de top 5 procent, als we kijken naar jaren met het grootste neerslagtekort.

Maar het regende zondag toch? Dat klopt, maar daarmee zijn de problemen nog lang niet mee opgelost. "We hebben nu een tekort van bijna 250 mm. Gister is er 1,8 mm gevallen, dus we zijn er nog lang niet", vertelt woordvoerder Lydia Sprengers van het waterschap AGV.

En dat zien we op dit moment vooral terug in een tekort aan zoetwater toevoer via de Rijn. "Dit water is belangrijk om onze polders en natuurgebieden van zoetwater te voorzien."

Vaart dicht

Een gevolg hiervan is verzilting - dat is de toename van het zoutgehalte in het water of de bodem. Via de sluizen in IJmuiden stroomt het zoute water ons land in. "Normaal gesproken is er genoeg zoet water om tegendruk te geven tegen deze zoute tong." De 'zoute tong' - die zo genoemd wordt omdat zout water zwaarder is dan zoetwater - kan nu verder landinwaarts komen doordat er een stuk minder zoetwater is.

"De kwetsbare natuurgebieden in onze regio, zoals het Naardermeer en de Spiegelplas kunnen hier niet tegen", meldt Sprengers. Dus wordt onder andere de Muidertrekvaart dicht gegooid. Een grote dam moet voorkomen dat te zout brak water de Vecht bereikt - die met de kwetsbare gebieden verbonden is. "Dit heeft als gevolg dat bootjes vanaf de Muidertrekvaart niet meer naar het Amsterdam-Rijnkanaal kunnen varen."

Druilerig

Het waterschap bekijkt de droogte van dag tot dag, 'en als het nodig is nemen we nieuwe maatregelen'. Maar het allerbeste zou natuurlijk zijn als het een beetje ging regen. "We hopen dan op heel wat druilerige dagen." Een enkele zomerse hoosbui is namelijk niet genoeg. "Dan kan het water minder goed in de grond opgenomen worden en beland het meeste in het riool", vertelt de woordvoerder.

"En het moet in Duitsland goed gaan regenen, daar komt het water met de rivier deze kant op." Wie weet houden wij het dan zelfs nog droog.