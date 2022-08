Geen strafrechtelijk onderzoek naar 'hoeren'-speech Amsterdams studentencorps

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt geen onderzoek in naar de seksistische speeches die vorige week zondag werden gedaan door mannelijke leden van het studentencorps A.S.C./A.V.S.V. Burgemeester Femke Halsema noemde de uitspraken 'onaanvaardbaar' en 'een oproep tot geweld tegen vrouwen'.

Het OM meldt dat er geen strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld omdat er naar aanleiding van de uitspraken geen aangifte is gedaan. "Bovendien heeft het studentencorps een intern tuchtsysteem. Het strafrecht is een laatste middel. Een andere weg heeft in dit geval de voorkeur", aldus een woordvoerder van het OM.

Dat meldt een woordvoerder van het OM aan AT5. De uitspraken werden gedaan tijdens het herendiner van de vereniging op de NDSM-werf. Daar was tijdens verschillende speeches te horen dat 'de heren de nekken van vrouwen zullen breken, om hun lul erin te steken’ en dat vrouwen ‘sperma-emmers’ zijn. Ook riepen de mannen massaal in spreekkoren 'hoeren'.

Vrouwelijke leden woedend

Honderden, met name vrouwelijke, corpsleden ondertekenden vorige week een brief waarin ze de uitspraken van de mannen openlijk afkeurden. De uitspraken waren extra pijnlijk omdat het hele jaar was gewerkt aan cultuurverandering binnen het corps.

De ophef die daarna ontstond, zorgde ervoor dat drie betrokken mannelijke corpsleden hun functies binnen de vereniging neerlegden vanwege hun uitspraken. Eén van hen was vicevoorzitter in de senaat. Daaropvolgend trad ook Heleen Vos, de rector van het corps, afgelopen vrijdag af. "Als rector kan en wil ik niet langer de verantwoordelijkheid blijven nemen voor incidenten en gedrag van leden die mijn persoonlijke grens te boven gaan", zei ze in een emotionele speech.

Inschrijvingen opgeschort

Omdat de senaat uit minder dan vijf leden bestaat, moet er een nieuw bestuur komen. De inschrijvingen voor nieuwe leden, als ook de 'fleurtijd' dat onderdeel is van de ontgroening, zijn tot nader order opgeschort. De leden worden vanmiddag op de hoogte gesteld over het verdere verloop van de maand augustus.