Steeds minder telers van de Opperdoezer Ronde: "Nog maar zeven over"

De 'Opperdoezer Ronde' is een delicatesse en begrip in West-Friesland. De aardappel mag nergens anders dan in Opperdoes gekweekt worden, maar er zijn in het dorp steeds minder telers te vinden. "Ja, ik heb ook geen opvolging", zucht Hero Stam. Hij en zijn dorpsgenoot Kees Bos maken zich grote zorgen. "Er gaat alleen maar af, er komt niemand bij", vertelt Hero. Volgens Kees zijn er nu nog maar zeven telers over.

Het probleem zit hem volgens Kees in de opvolging. "Telers worden ouder en stoppen. Als je dan geen opvolger hebt of de jongeren willen wat anders gaan doen, stopt het", ziet Kees. Hij maakt zich wel zorgen over de situatie, maar denkt niet dat de Opperdoezer Ronde uitsterft. "Wat lekker is blijf je kopen en de Opperdoezer, die is lekker."

Ook de vraag naar de aardappel wordt minder. Volgens Kees omdat de eetgewoontes veranderen. "Jongeren hebben geen zin om een aardappel te koken, dat duurt ze te lang", zegt Kees. Teler Hero is het daar niet mee eens. "Het is wassen, koken en eten. Sneller kan toch bijna niet?" Hero denkt dat er gewoon veel meer keuze is, en dat er daarom minder aardappelen worden gegeten. "Het is nu misschien wat minder in trek, maar het is nog steeds wel heel erg lekker."

Verkoop verandert

Dat de verkopen dalen, komt volgens Hero ook door het verdwijnen van de speciaalzaken. Volgens hem hoort de Opperdoezer Ronde vooral verkocht te worden in een groentewinkel- of speciaalzaak. "Vroeger waren er bijvoorbeeld in Alkmaar en Haarlem nog veel groentezaken, waar hij zijn Opperdoezer Ronde aan verkocht. "Tegenwoordig is dat niet meer zo", merkt Hero. Hij denkt dat de aardappel in de supermarkt minder goed tot zijn recht komt.

Héél vroeger had Opperdoes zelfs nog zijn eigen veiling. "75 jaar lang gingen telers hier met een schuit vol aardappelen onder de veiling door. En hoe eerder iemand drukte, hoe hoger de prijs was", blikt Kees terug. Hij vindt het heel wat dat een klein dorp als Opperdoes zolang zijn eigen veiling heeft gehad. Tegenwoordig is dat wel anders ."Ja, alles gaat gelijk naar de supermarkt."

Beschermd soort

De aardappel heeft een beschermde status (een BOB-status), en mag alleen in Opperdoes worden gekweekt. "Hier krijg je ook het lekkerste resultaat", weet Hero. Hij legt uit dat dat met de samenstelling van de grond heeft te maken. "Hier hebben wij een zavelgrond, dat is een mengsel van zand en zeeklei." Hij kweekt zijn aardappelen op een ambachtelijke manier, en rooit deze nog met de hand.