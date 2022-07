Effect van de prijsstijging op West-Friese producten: 'Ik raak mijn oogst niet kwijt'

De prijs van voedsel blijft oplopen. In juni vielen producten 11,2 procent duurder uit dan een jaar eerder. Hebben de typisch West-Friese streekproducten last van de oplopende kosten? "Vroeg of laat betaalt de consument de rekening."

Wijngaard Saalhof in Wognum ontkomt niet aan de inflatie. "De wijn wordt duurder door de stijgende kosten. Flessen, het vervoer om die flessen hier te krijgen en kapstokhaken. Alles wordt duurder", schetst Ada Loos, één van de eigenaren van Saalhof, de situatie. Wanneer gaat de consument dit voelen? "Nu nog niet, maar op termijn wel. In de komende jaren moeten we de kostprijs doorberekenen. We kunnen niet anders."

Scheve situatie

Aardappelteler Kees Bos merkt weinig tot niets van die prijsstijging. Hij verbouwt op een halve hectare de 'Opperdoezer Ronde', een speciaal ras dat in alleen Opperdoes wordt verbouwd. Op jaarbasis verkoopt hij zo'n 15 à 20 ton - via een verpakker - aan supermarkten als de Vomar, Dirk van den Broek en Lidl.

Aankomende maandag verlaagt Bos zijn prijs zelfs. Hij moet wel, zo klinkt het. "Met zo'n 13 cent, dat is aardig wat. Anders raak ik m'n oogst niet kwijt. En dat terwijl de prijs in de supermarkt boven de twee euro blijft."

Of hij er zelf iets aan overhoudt? "Nee, we staan onder aan de keten. De supermarkten willen hoog in de boom zitten, omdat ons product een delicatesse is. Ze maken misbruik van de situatie. Als de aardappel goedkoop wordt aangeboden, dan moet de retail uiteindelijk ook in prijs zakken. Maar dat duurt allemaal veel te lang. Wij moeten altijd als eerste zakken, voordat zij de prijs naar beneden doen. Daar mogen we ons ook niet mee bemoeien. Maar inmiddels voel ik dat wel in mijn portemonnee."

Krentenmik

De oorlog in Oekraïne heeft economische gevolgen. Iets dat Hans Baas van Bakkerij Baas in Hoogwoud ook ziet. Samen met zijn vrouw Loes maakt hij onder meer de krentenmik, een lekkernij uitgegroeid tot een begrip binnen West-Friesland. "De grondstofprijzen als graan en tarwe rijzen de pan uit. Onze krenten komen uit Griekenland, maar ook die zijn duurder geworden. Alles staat met elkaar in verband", signaleert bakker Hans Baas.

"Vroeg of laat betaalt de consument de rekening. Dat zien we nu ook. De prijs voor een halve krentenmik is met 20 à 30 procent gestegen. Van 6,50 naar 8,25 euro."

Naast de grondstofprijzen ziet Baas ook de energieprijzen de hoogte ingaan. "We gingen van 1.400 euro per maand, naar 1.200 per week. Dat zijn toch absurde bedragen?"