Drie jaar cel voor woningoverval Nieuw-Vennep, ex-vriend slachtoffer ook verdacht

De 20-jarige Rakheem H. uit Amsterdam heeft vandaag drie jaar cel gekregen voor zijn rol bij een woningoverval in Nieuw-Vennep, inmiddels ruim een jaar geleden. Dat is iets minder dan de eis van 3 jaar en 4 maanden van het OM.

Onder bedreiging van een groot keukenmes eisen de overvallers een Rolex met echtheidscerficaat, waarvan ze blijkbaar weten dat die in de woning aanwezig is. Zodra de vrouw het horloge heeft overhandigd, binden ze met het snoer van een föhn haar handen op haar rug en zoeken verder naar waardevolle spullen.

Ze vonden een Nintendo Switch (spelcomputer) en een nagemaakte Louis Vuitton-tas, die ze net als het Rolex-horloge meenamen.

Zendmast

Onderzoek heeft uitgewezen dat de smartphone van de 20-jarige Amsterdammer verbinding maakte met een zendmast in Nieuw-Vennep toen hij kort voor de overval de vriendin van een medeverdachte belde. Aanvullend bewijs vindt de rechtbank in het feit dat er nog geen 4,5 uur na de overval op een adres in Hoofddorp een account op de gestolen spelcomputer werd aangemaakt.

Een kleine week later werd de Nintendo Switch geïnstalleerd op een adres in Amsterdam-Noord. Toen de politie daar enkele maanden later langsging om de spelcomputer in beslag te nemen, belde de bewoonster in het bijzijn van de agenten met de medeverdachte.

Na dat telefoontje - zo bleek later uit onderzoek - belde de medeverdachte weer met de vandaag veroordeelde verdachte, die na dat gesprek op internet uitzocht hoe je een account op de Nintendo Switch kunt wissen en hoeveel jaar cel je kunt krijgen voor een woningoverval.

Drillrap-teksten

Aanvullend bewijs vond de rechtbank in drillrapteksten die weken na de overval op de telefoon van de verdachte waren aangemaakt. In die teksten werden details van de overval benoemd zoals ook het slachtoffer die aan de politie had doorgegeven.

Tijdens een eerder zitting ontkende H. dat hij betrokken was geweest bij de overval. "Ik zou een vrouw dit nooit in mijn leven aandoen. Ik heb dit niet gedaan, ik weet niet of je mij gelooft en dat maakt me ook niet uit. Het doet mij al heel goed dit tegen je te kunnen zeggen", sprak hij de overvallen bewoonster toe.

Relatie

Zijn advocaat bepleitte vandaag opnieuw de onschuld van zijn cliënt, en stelde dat twee medeverdachten de daadwerkelijke overval hebben gepleegd. De rechtbank ging daar niet in mee, omdat het slachtoffer een relatie heeft gehad met één van die medeverdachten en ze hem daarom herkend zou moeten hebben.

De rechtbank rekent het H. en de medeovervaller(s) zwaar aan dat zij de woning specifiek hebben uitgekozen omdat ze wisten dat daar waardevolle spullen aanwezig waren. Dat maakt het voor de bewoonster extra intimiderend. Eerder gaf de vrouw aan 'medelijden' te hebben met de overvallers.

Camera's en rolluik

"Het slachtoffer heeft na de overval psychische hulp moeten inschakelen, maar is nog altijd angstig in het donker, schrikt van harde geluiden en heeft nachtmerries. Het slachtoffer voelde zich na de overval onveilig in haar eigen woning, terwijl het eigen huis bij uitstek een plek is waar men zich veilig hoort te voelen. Zij voelde zich genoodzaakt haar woning te beveiligen met camera’s en een rolluik."