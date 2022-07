Nieuw-Vennepse (27) heeft 'medelijden' met man die haar voor Rolex vastbond in huis

"Ik denk er nog elke dag aan. Ik ben bang als ik in het donker naar buiten moet en ik raak in paniek van harde geluiden", vertelt het slachtoffer vandaag in de rechtbank in Alkmaar. "Maar toch heb ik ergens ook medelijden met je. Je hebt misschien niet dezelfde kansen gehad als ik en bent misschien in armoede opgegroeid", vervolgt ze.

Ze richt haar woorden tot de 20-jarige Rakheem H., de man die door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van betrokkenheid bij de brutale woningoverval in Nieuw-Vennep. Zelf zegt hij niets te maken te hebben met de overval en beroept zich verder op zijn zwijgrecht.

De overval

Het is rond tien uur 's avonds als op 21 juli - een klein jaar geleden - in het portiek van het appartementencomplex bij het slachtoffer wordt aangebeld. De vrouw komt uit bed en hoort via de intercom dat er bij de ingang van het complex een pakketbezorger staat. Ze laat de man binnen waarna even later bij haar aan de deur wordt aangebeld. Opnieuw doet ze open en voor ze het weet duwt een lange man met een PostNL-jas haar de woning binnen en roept: 'Rolex, Rolex'.

Ze probeert met geschreeuw de aandacht van omwonenden te trekken, maar slaagt daar niet in omdat de man haar mond dichtdrukt. Met de man loopt ze naar de kamer waar het horloge ligt. Op dat moment hoort ze een tweede stem en een kleinere man bindt haar vast met het snoer van een föhn. De twee mannen vertrekken met het horloge, een Nintendo Switch en twee telefoons.

'Die bitch wordt gerobt'

Het blijft een paar maanden stil, maar in november worden drie mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de overval. Een van hen is Rakheem H. Het Openbaar Ministerie (OM) houdt hem verantwoordelijk omdat onder andere zijn telefoon die avond aanstraalde op een telefoonmast in het dorp. Ook zijn er in zijn telefoon notities gevonden met een drillraptekst. Gesproken wordt over een overval in een 'Post NL jacka' en een 'bitch die wordt gerobt'.

Volgens advocaat Markjan Bouwman is met het bewijs niet vast te stellen dat zijn cliënt Rakheem H. die avond bij de overval aanwezig was. De twee andere mannen zouden het volgens Bouwman heel goed samen gedaan kunnen hebben. Het aanstralen van een telefoon hoeft volgens hem namelijk niet te betekenen dat H. op dat moment in Nieuw-Vennep was. Daarnaast kende een van de verdachten het slachtoffer en wist dat zij een Rolex in haar bezit had.

OM eist 4 jaar gevangenisstraf

Daarmee reageert hij op de strafeis van het Openbaar Ministerie. De Officier van Justitie eiste vanmiddag namelijk vier jaar gevangenisstraf op, met aftrek van de acht maanden die H. op dit moment vast zit.

De 20-jarige Rakheem H. laat in een reactie vanmiddag weten het spijtig te vinden dat het slachtoffer dit mee heeft moeten maken. "Maar ik zou een vrouw dit nooit in mijn leven aandoen. Ik heb dit niet gedaan, ik weet niet of je mij gelooft en dat maakt me ook niet uit. Het doet mij al heel goed dit tegen je te kunnen zeggen."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.