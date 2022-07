Gratis zwemles voor Oekraïners in Andijk: "We maken vooral veel lol"

De komst van Oekraïense vluchtelingen in het waterrijke Andijk, nabij het IJsselmeer, baart het dorp zorgen. "Kunnen ze wel zwemmen", is de algemene vraag. Daarom biedt het plaatselijke zwembad deze zomer gratis zwemlessen aan Oekraïners uit de omgeving. Voor de gezinnen is het een welkome afleiding.

Veel Oekraïners kunnen wel zwemmen, maar niet volgens de Nederlandse normen, zag Viktoria Frensch-Hoogland al snel. Vanuit Stichting Samenwerkende Zwembaden West-Friesland coördineert zij de zwemlessen. "Het zwemniveau is daar sowieso heel anders dan hier", vertelt ze. "Daar zwemmen ze in een rivier, waar je met je voeten op de grond kan staan. Dat is hier heel anders." Zwemveiligheid Zo'n veertig deelnemers komen daarom deze zomer zwemles volgen. Zowel jong als oud doet mee en komt uit de hele regio, vertelt coördinator Viktoria Frensch-Hoogland: "Andijk, Twisk, Opperdoes, sommigen zelfs uit Wognum." "Vooral moeders, die hun kinderen meenemen", vervolgt Frensch-Hoogland. "Vaders zijn er niet, die zijn vaak nog in Oekraïne. Juist de zwemveiligheid van de moeders is belangrijk, zodat ze op hun kinderen kunnen letten." De deelnemende gezinnen zijn blij met het aanbod, vertelt Katerina, een Oekraïense moeder van twee jonge kinderen. "Mijn kinderen kunnen nog niet zwemmen, terwijl dat wel belangrijk is in Nederland, met het vele water."

Quote "Met het zwemmen, kunnen we even aan iets anders denken" Katerina, Oekraïense moeder

Zelf volgt ze ook lessen, in de groep met volwassenen. Leerzaam, maar vooral een fijne afleiding, vertelt ze. "De volwassenen denken veel aan ons thuisland en de situatie daar. Met het zwemmen kunnen we even aan iets anders denken." Binnenbad De gezinnen krijgen 26 lessen. Samen met de gemeente wordt gezocht naar een binnenbad, waar de lessen na de zomer kunnen worden voortgezet, als de buitenbaden in Andijk weer dichtgaat.