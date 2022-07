Oekraïners krijgen zwemles in Andijk: "Even de oorlog laten vergeten"

Oekraïnse vluchtelingen – en dan met name de kinderen – leren zwemmen: het was een langgekoesterde wens van de inwoners van Andijk. Zeker met de hittegolf afgelopen week, was dat geen overbodige luxe. "Iedereen ging met een brede glimlach naar huis."

Oekraïners krijgen zwemles in Andijk - Viktoria Hoogland / Aangeleverd

Woensdag vond de eerste zwemles plaats, in het buitenbad van zwembad De Weid in Andijk. De opkomst was hoog. "Zo'n 40 Oekraïners, vooral vrouwen en kinderen uit Andijk en Twisk, hadden zich ingeschreven. Verdeeld over vier groepen", vertelt Viktoria Hoogland. Zij geeft al 25 jaar zwemles bij De Weid. "De huismeester zorgde voor het vervoer. Iedereen droeg zijn steentje bij." In het begin was het nog even aftasten. "Ik stelde toen voor om een spelletje te spelen. Een grapje en een grolletje, elkaar nat spatten. Iedereen zong mee: 'het regent, het regent!' Het haalde de spanning eraf. Het is goed gelukt om de vrouwen en kinderen even de oorlog te laten vergeten." Tekst gaat verder onder de foto.

Viktoria Hoogland / Aangeleverd

Op 11 juli plaatste Hoogland nog een oproep aan de inwoners uit Andijk om zwemkleding te doneren. Daar werd massaal op gereageerd. "Uiteindelijk hebben we vier tassen weten te vullen", schetst Hoogland. "Er was zelfs een mevrouw die speciaal hiervoor naar de winkel is gefietst. Ze bewaarde het bonnetje, zodat de Oekraïners het konden ruilen, mocht het toch niet passen. M'n hart brak, zo bijzonder die betrokkenheid." De Rabobank, afdeling Kop van Noord-Holland, hoorde van het initatief en nam de kosten voor haar rekening. De groep Oekraïners krijgt uiteindelijk 26 lessen, opgesplitst in drie keer per week.

Viktoria Hoogland / Aangeleverd