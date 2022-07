Brandstichting met asbest op A7 'ernstig misdrijf' en 'ontzettend dom en asociaal'

"Het is levensgevaarlijk", zegt woordvoerder Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat over de hooibalen, autobanden en asbest die vanochtend in brand zijn gestoken op de A7 bij Lambertschaag. Jurist Yvonne Waterman noemt de brandstichting 'ontzettend dom en asociaal': "Als je asbest in de fik steekt, gaat het 'poffen' en verspreidt het zich dus."

Tegen half vijf vanochtend krijgt de politie melding van de brand bij de oprit van de snelweg. Net als gisteren en ook vandaag in andere delen van het land is dit onderdeel van boerenprotesten tegen de stikstofplannen.

Levensgevaarlijke wegsituatie

Er ontstaat enorm veel rook rond de snelweg. "Dat veroorzaakte een gevaarlijke situatie, en dus vroeg de brandweer of wij de weg in beide richtingen wilden afsluiten om ongelukken te voorkomen. En dat hebben we dus ook gelijk gedaan", aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Ongelukken met obstakels zoals in Midwolde ontstaan er gelukkig niet, maar hadden ook hier kunnen gebeuren. Rijkswaterstaat: "Het is levensgevaarlijk. Daarom doen we ook nogmaals de oproep: doe dit niet vanwege de verkeersveiligheid."

Asbest verspreiden

Het incident is niet alleen gevaarlijk voor het verkeer op de weg, maar ook voor de gezondheid. Jurist Yvonne Waterman, expert in asbest-aansprakelijkheid, beredeneert: "Asbest is een vezelachtige, kankerverwekkende stof, het is verboden om het te bewerken. Als je het in de fik steekt, ga je het in feite poffen. Bij verhitting gaat het uitzetten en alle kanten op schieten. Dat is zonder meer bewerken."

Het is makkelijk voor te stellen dat de asbestvezels zich hierdoor verder verspreiden en er dus ook een grotere kans is dat mensen dit inademen. "Denk aan de saneerders, de brandweermensen, de omwonenden, die zijn allemaal nodeloos aan dit risico blootgesteld. Asbest in de fik steken is ontzettend dom en asociaal", aldus Waterman.

