Halsema: "Uitspraken mannelijke leden corps onaanvaardbaar en oproep tot geweld"

Burgemeester Femke Halsema vindt de uitspraken van de mannelijke leden van studentencorps A.S.C./A.V.S.V "onaanvaardbaar". De burgemeester wil onderzoeken of zij maatregelen kan nemen tegen het corps, met als uiterste consequentie het mogelijk intrekken van de exploitatievergunning van de sociëteit.

"Het gedrag van een deel van de mannelijke leden van het ASC afgelopen zondag is onaanvaardbaar en volstrekt verwerpelijk", aldus Halsema in een reactie. "Niet alleen maken zij zich schuldig aan seksisme en discriminatie, de uitspraak 'de nekken van vrouwen te breken' vanaf een podium beschouw ik ook als een oproep tot geweld tegen vrouwen."

De burgemeester wil bekijken of zij maatregelen kan nemen tegen het studentencorps. "Met als uiterste consequentie het (tijdelijk) intrekken van de exploitatievergunning van de sociëteit aan de Warmoesstraat", zo stelt Halsema.

Gesprekken gevoerd

Burgemeester Halsema heeft het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met de senaat, haar rector en een vertegenwoordiger van de reünisten. "Zij hebben zich ongelooflijk ingespannen om de cultuur te veranderen. Het wangedrag tijdens het 'herendiner' is ook een klap in hun gezicht."

Naar aanleiding van de uitspraken heeft Halsema opnieuw contact met de rector van A.S.C./A.V.S.V. "Zij verdient ondubbelzinnige steun. Ik ga ervan uit dat de vereniging zich volledig distantieert van de sprekers en gepaste maatregelen neemt."

Waardering en respect

De burgemeester wil haar respect en waardering uitspreken voor de schrijvers en de ondertekenaars van de brief waarin de melding werd gemaakt. "Het zijn deze leden die de juiste koers voor ogen hebben. Ik ga ervan uit dat zij hun uiterste best doen om, samen met de senaat en andere besturen het A.S.C. flink bij te sturen. De vereniging moet een veilige omgeving zijn voor huidige en nieuwe leden, in het bijzonder voor jonge vrouwen."