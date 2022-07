Bedrijventerrein in Blokker wordt geen woonwijk: het project is te duur

Bedrijventerrein Gildenweg in Blokker wordt niet omgevormd tot woonwijk. Dat heeft de gemeente Hoorn bekend gemaakt. Het project zou enkele tientallen miljoenen euro's moeten kosten en dat is te duur. Ondernemers reageren blij, maar dat zal niet gelden voor veel omwonenden.

Het bedrijventerrein Gildenweg is al langer onderwerp van discussie. Omwonenden aan de naastgelegen Zuiderdracht klaagden veelvuldig over onder meer het vele zware vrachtverkeer. In maart werden maatregelen getroffen waardoor de overlast in ieder geval minder moest zijn. Ook de geur van sommige bedrijven veroorzaakte de nodige overlast.

Het plan om van het bedrijventerrein een woonwijk te maken zou de definitieve oplossing moeten zijn, maar uit onderzoek van de gemeente Hoorn blijkt nu dat dat het project veel te duur wordt.

Tientallen miljoenen euro's

Alleen al het uitkopen van bedrijven kost bijna 50 miljoen euro. 'De risico's van dit scenario zijn dermate groot dat het college dit niet als realistische oplossing ziet', zo valt te lezen in een brief voor ondernemers en omwonenden.

De gemeente wil nu het openbare terrein opknappen dat een achterstand in onderhoud heeft opgelopen. Ook kunnen er weer vergunningen aan ondernemers worden verleend die willen investeren in hun bedrijf.

Ondernemers blij: 'kunnen weer investeren'

Het besluit is goed nieuws voor ondernemers op het bedrijventerrein. Gerard Stroomer die er met zijn familie de West-Friese Metaalhandel runt, is blij. "We zitten hier goed, en zaten niet te wachten op een verhuizing. We zitten hier al 33 jaar en iedereen weet ons hier te vinden."

Hij vervolgt: "We mochten eerst ook niet meer uitbreiden of investeren in het bedrijf. Dat kan nu gelukkig weer. Zo moesten wij eigenlijk een nieuw dak. Dat mocht wel, maar je gaat natuurlijk geen kosten maken als je weet dat je toch weg moet."

Wel gaat de gemeente Hoorn nog in overleg met ondernemers en omwonenden over noodzakelijke maatregelen om overlast in de toekomst te voorkomen. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het stopzetten van het plan. Daarover wordt waarschijnlijk in september gesproken.