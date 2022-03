Vanaf zaterdag verbod op doorgaand vrachtverkeer door Drechterland

Het broeide al jaren, maar vanaf zaterdag 12 maart geldt er dan toch een doorrijverbod voor vrachtverkeer in Oosterblokker, Westwoud en Hoogkarspel. Dit heeft de gemeente Drechterland besloten om de overlast en drukte in deze drie dorpen de kop in te drukken.

Broeders: "Dat lukt op de Zuiderdracht niet helemaal, door de aanwezigheid van het industrieterrein Gildenweg. Maar ook op de Zuiderdracht rijden vanaf nu bijna honderd vrachtwagens per dag minder dan in het verleden."

En daarmee bedoelt hij op het verbeteren van de verkeersveiligheid voor de bewoners en het terugdringen van de overlast. Toch had de wethouder liever gezien dat de gemeente het zwaar vrachtverkeer op de Zuiderdracht in Oosterblokker nog verder had kunnen terugdringen, zoals dat wel gelukt is op de Boekert en de Noorderdracht, in Westwoud en in Hoogkarspel.

"Het heeft veel tijd en energie gekost", geeft ook Broeders toe. "Maar het belangrijkste is dat we nu het doel bereiken dat we continu voor ogen hebben gehouden."

"We weren vanaf nu in grote delen van Drechterland het vrachtverkeer dat hier geen herkomst of bestemming heeft en de wegen van onze dorpen onnodig belast", licht wethouder Jeroen Broeders toe. "Ik ben blij dat daar nu eindelijk duidelijkheid over is."

De gemeente zal in eerste instantie terughoudend zijn met het opleggen van boetes. 'Het vrachtverkeer krijgt enige tijd om te wennen aan de nieuwe situatie', zo valt te lezen in hun verklaring.

Waar geldt dit verbod? Op de Boekert (tussen de Westerblokker en Oosterblokker) in Oosterblokker, op de Dr. Wijtemalaan (tussen Industrieweg en Binnenwijzend) in Westwoud en op de Nieuweweg (tussen Stationslaan en Westerwijzend) in Hoogkarspel.

Bezwaren

Tegen het verbod zijn 22 bezwaren ingediend door bewoners en lokale ondernemers in Drechterland. Maar ondanks de pogingen, heeft het college besloten om het verbod toch door te voeren. En dat is voor ondernemers, gevestigd op bedrijventerrein Gildenweg, een taaie. Zeker nu ook hun sluiproute via de binnenwegen vervalt. Een route die nauw aan het hart ligt.

"Het is een drama, omrijden kost mij heen en weer 45 minuten extra tijd en de brandstofprijzen - door de oorlog in Oekraïne - vallen ook nog eens hoger uit", verzucht Aris Meilink.

'Omrijden kost geld'

Hij is eigenaar van Meilink Transport B.V. en huurt voor zijn bedrijf een loods aan de Gildenweg in Oosterblokker. "Zo'n 8.000 tot 10.000 euro om precies te zijn." Hij is dan ook van plan om binnenkort een planschade in te dienen bij de gemeente.

Ook de West-Friese Metaalhandel, een groothandel iets verderop, ondervindt de gevolgen hiervan. "We worden hierin geschaad", stelt Rudolf Stroomer uit Hoogkarspel. Samen met zijn broers runt hij het familiebedrijf aan de Gildenweg.

Op 5 januari diende hij nog een bezwaar in bij de gemeente, met de vraag of de onkosten worden vergoed. "Ook hierop hebben we geen reactie gekregen", zegt hij. Stroomer begrijpt dat de verkeersveiligheid aangepakt moet worden, maar dat er één oplossing is omdat het niet te handhaven is, dat gaat er bij hem niet in.

Ook voor de klanten dichtbij moet het bedrijf ver rijden. "We leveren bijvoorbeeld aan de Intratuin, een tuincentrum dat slechts 700 meter is. Net over het spoor. Dit betekent dat we vanaf morgen helemaal moeten omrijden? Dat is toch werkelijk te gek voor worden", vindt hij. "Door Hoorn heen. Allemaal extra brandstof, die al niet goedkoop is. En laat me niet eens beginnen over de uitstoot."