Dapper FC Volendam moet in oefenduel het hoofd buigen voor AEK Athene

De Volendammers begonnen goed aan de wedstrijd. Via een slippertje achterin bij de Grieken maakte Daryl van Mieghem de openingstreffer. Halverwege de eerste helft kwam AEK Athene op gelijke hoogte na een ketser van Filip Stankovic. De Servische doelman probeerde Ezequil Araujo uit te pakken, dat mislukte en daarmee leidde hij de 1-1 in.

AEK Athene wist Volendam in de daaropvolgende fase behoorlijk onder druk te zetten. Ondanks de druk probeerde Volendam alsnog op te bouwen. Testspeler Diego Gustavo werd halverwege de tweede helft in problemen gebracht na risicovol opbouwen. Hij was daardoor genoodzaakt een overtreding te maken, waarna de ingevallen Barry Lauwers kansloos was op de strafschop van Michalis Kosidis: 1-2.

Volgende week vertrekt FC Volendam naar Griekenland. Daar zal de promovendus een oefenwedstrijd afwerken tegen Panathinaikos.