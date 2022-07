Noord-Holland is hittebestendig: overvolle stranden, bloedijsjes voor leeuwen en voetenbaden voor ouderen

Het is nog steeds bloedheet en hoe we daarmee omgaan doet iedereen in Noord-Holland op zijn of haar eigen manier. Onze verslaggevers waren door heel de provincie aanwezig en deden verslag van deze tropische dag.

Zorginstelling Noorderlandhuis in Hoogkarspel ging deze dag de hitte te lijf met ijsjes en voetenbadjes. "De activiteitenbegeleiding weet er altijd weer iets positiefs van te maken", vertelt woordvoerder Els Harder van WilgaerdenLeekerweideGroep. De instelling trok een hitteprotocol uit de kast: er werden waterkannen neergezet en begeleiders deelden koude washandjes uit. Innovatie koele hapjes voor de dieren In dierentuin Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna hebben ook de dieren flink last van de hitte. Ze trekken zich terug in de schaduw en voeren de hele dag niks uit, ziet verzorger Daphne Pels. Om de dieren helpen te verkoelen, krijgen ze koude lekkernijen. De dierenverzorgers zijn gespecialiseerd in het verzinnen van innovatieve koele hapjes voor de dieren. Zo krijgen de apen fruit dat ingevoren zit in water, enkele vogels krijgen ingevroren watermeloen en de leeuwen krijgen bloedijsjes. Het bloed van het vlees dat leeuwen te eten krijgen wordt dan opgespaard in een emmer waarna het wordt ingevroren. "Geen pretje om te maken", meent Daphne, "maar de leeuwen smullen ervan." Koeien koelen af onder de douche In Zwaagdijk-Oost krijgen de koeien weer op hun manier verkoeling. Melkveehouder Jacob-Jan Wiering had een paar jaar geleden zijn stal gerenoveerd. "Ik heb nu een vernevelaar aanstaan met bronwater", vertelt hij tegen NH Nieuws. "Die houdt de stal rond de 12 graden. De ventilator duwt de koude lucht weer door de stal."

Sommige mensen vonden het té warm om vandaag te werken. Zo bleef eetcafé Dikke Mik in Enkhuizen gesloten. "Door de hitte is er geen werkbare situatie", meldt de kroeg. En de voetbalwedstrijd tussen Telstar en Spakenburg is met een dag opgeschoven wegens de hoge temperaturen. Een centje extra Waar de één zijn werk stopzette, vond de ander juist een manier om een centje bij te verdienen aan het warm weer. Zo profiteerde schipper Gillian van de openstaande bruggen in Haarlem. De hitte zorgt ervoor dat het ijzer van bruggen uitzet en dat beschadigt de brug als deze naar beneden staat. Om toch de overkant te bereiken zonder om te lopen, bracht Gillian mensen naar de overkant. Dat deed hij voor slechts twee euro per persoon. Een ludiek bijbaantje waarmee de mensen geholpen zijn. En ook de Haarlemse Luuk zag een verdienmodel in het tropische weer. Samen met zijn vader bestrijdt hij de hitte door voorbijgangers nat te spuiten met een waterpistool. Vader Rolf heeft een klein watergeweer in de hand en Luuk een grote. Het is aan de passanten om te kiezen welke van de twee ze willen. Maar voor een goede douche moet je wel een centje bijdragen.