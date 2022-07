Vernevelaars en verkoelde stallen bieden koeien verfrissing: "Een koude douche"

Volgens Ham vinden koeien temperaturen van boven de 15 graden al niet aangenaam. De koeien kunnen zelf kiezen of ze wel of niet de wei in willen. "De stal staat gewoon open, maar de meesten blijven binnen. Gistermiddag waagden een paar koeien de oversteek naar een weiland, maar na een paar seconden was de helft al afgehaakt."

De maatregelen zijn volgens Trude Buysman, voorzitter van Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), hard nodig. Net als mensen hebben koeien en schapen bij hoge temperaturen behoefte aan verkoeling. "De dieren moeten naar een koel plekje kunnen, daar houden boeren ook rekening mee. Ze zorgen voor voldoende schaduwplekken en watervoorzieningen."

De inzet van vernevelaars zijn daar een voorbeeld van. "Die bieden het melkvee verkoeling. Geen overbodige luxe met deze temperaturen. Koeien kunnen bijvoorbeeld veel minder goed tegen warmte dan wij."

Water en schaduw

In West-Friesland is er genoeg water. Weilanden zijn omringd met sloten en bomen. "Koeien of schapen zoeken zelf het water of de schaduw op. Ze kunnen altijd nog naar de stal, daar is het frisser. De ruimtes zijn open en ruim en beschikken over ventilatoren."

Balen voor de boeren, want de melkproductie lijdt wel onder deze hitte. "Bij hogere temperaturen zijn koeien niet in staat hun warmte af te geven. Hierdoor gaan ze minder eten, wat weer resulteert in minder melk", verklaart Wiering.