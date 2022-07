Problemen na hack verholpen: zes Velsen-Noordse windmolens gaan eind zomer draaien

De zes turbines zijn voor velen een doorn in het oog: de één wil niet dat ze er staan, de ander vindt dat de windmolens, als ze er toch staan, wel moeten draaien.

Eigenlijk zouden de zes windturbines van het project genaamd Spuisluis rond het begin van de zomer gaan draaien, oftewel ongeveer nu. Na geruchten dat de vertraging wel eens veel meer tijd en geld kon gaan kosten dan gepland, stelde NH Nieuws vragen aan de betrokken bedrijven.

Volgens de antwoorden heeft een hack in april bij windmolenbouwer Nordex ervoor gezorgd dat het project vertraging opliep. Vorige maand gaf Eneco via een zegsman te kennen; "Alle onderdelen zijn er wel, maar nog niet alles is klaar."

Verzet

Dat probleem is nu opgelost, meldt een woordvoerder van Eneco, dat het project van de bouw van zes windturbines leidt. "Zo nu en dan kun je de windmolens al zien draaien", zegt hij. "Binnenkort gaan we serieus proefdraaien en eind augustus, begin september gaan de windturbines écht draaien."

In een reactie geeft een woordvoerder van Nordex toe in april gehackt te zijn en door 'beperkte beschikbaarheid van bepaalde functies, die de netwerkintegratie niet volgens het oorpronkelijk plan kon uitvoeren.'

Dirk Weidema, voorzitter van Milieuplatform IJmuiden, verzette zich eerder tegen de komst van de windmolens. "Als de rookpluimen van Tata Steel door de turbulentie van de windmolens gevangen worden, neemt de temperatuur sneller af. Dat is een feit. Daardoor verliest die pluim zijn stijgsnelheid en valt eerder neer op leefniveau."

De video van april vorig jaar over de nieuwe windmolens: