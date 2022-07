Tumor ontdekt bij oud-Ajacied Sébastien Haller

Bij oud-Ajacied Sé bastien Haller is een tumor in een van zijn teelballen geconstateerd, zo meldt zijn nieuwe werkgever Borussia Dortmund. De 28-jarige spits heeft het trainingskamp van de club in Zwitserland verlaten en wordt in Duitsland verder onderzocht.

De voormalig Ajacied voelde zich maandagochtend na de training niet lekker. Borussia Dortmund liet eerst weten dat Haller ziek was, maar onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat hij een tumor bij een teelbal heeft zitten.

"Dit nieuws kwam vandaag als een schok voor Sébastien en voor ons allemaal", aldus sportdirecteur van de Duitse club Sebastian Kehl. "De hele Borussia-familie wenst dat Sébastien zo spoedig mogelijk helemaal gezond wordt en dat we hem snel weer in de armen kunnen sluiten. We zullen er alles aan doen dat hij de best mogelijke behandeling krijgt."

31 miljoen euro

Haller maakte deze transferperiode de overstap van Ajax naar Borussia Dortmund voor een bedrag van 31 miljoen euro, plus vier miljoen euro aan bonussen. De Ivoriaan speelde sinds januari 2021 bij de Amsterdammers en wist afgelopen seizoen 21 keer in de eredivisie en elf keer in de Champions League te scoren.