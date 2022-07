Lambertschaag loopt uit voor 50 jaar oude traditie: 15 jongens, zittend op een paal

Zitten, zitten en nog eens zitten: een sloot in Lambertschaag stond dit weekend vol palen, waar vijftien jongens 52 uur op bleven zitten. Een oude traditie die het Medemblikse dorp graag in ere houdt: "Het is afzien, maar wel gezellig."

De traditie ontstond vijftig jaar geleden, als gebbetje in de kroeg, vertelt Frank Blaauwbroek. Hij maakt deel uit van het bestuur dat de traditie in stand probeert te houden, nog altijd bij hetzelfde café als vijftig jaar geleden. "Een aantal mannen besloot toen uit gekkigheid vijftien palen in de dijkgracht neer te zetten, om te kijken of ze 25 uur konden blijven zitten." Die 25 uur werden er met de jaren steeds meer: elk jaar proberen de paalzitters het record van het jaar ervoor te verbreken. Dit jaar staat dat op 52 uur en 35 minuten. Richting het einde van de zondag wordt dat record bereikt. Familie-eer & geld Verder is er gedurende die vijftig jaar weinig veranderd aan de traditie: vijftien mannen zitten op een paal. Voornamelijk jonge mannen, tussen de 18 en 20 jaar, die vaak meedoen om de familie-eer hoog te houden, vertellen ze. "Mijn broers deden altijd mee, ik zei altijd dat ik het ook wel kon", vertelt een deelnemer. "Nu moest ik het wel laten zien." De andere belangrijkste prikkel: geld. Deelnemers laten zich sponsoren door vrienden en familie. Dat blijkt behoorlijk lucratief, vertelt Blaauwboer: "Je haalt gemiddeld tussen de 700 en 1000 euro op. Kun je weer van op vakantie, bijvoorbeeld." Dat blijkt ook een populair doel: "Ik ga naar Chersonissos met vrienden, daar heb ik geld voor nodig. Dat is de enige reden", biecht een deelnemer op. Feest Toch is het ook de gezelligheid die de deelnemers op de been houdt. De organisatie organiseert verschillende activiteiten tegenover de vijftien palen, 's avonds is het feest. Vanavond mogen de deelnemers daar zelf ook eindelijk tussen staan.