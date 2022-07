Lambertschaag doet dit weekend waar ze goed in zijn: zitten, zitten en nog eens zitten

Zitten, wachten, beetje rondkijken en maar weer blijven zitten. En dat ruim 52 uur lang. In Lambertschaag wordt dit weekend voor de vijftigste keer het traditionele paalzitten gehouden. "Vol goede moed gaan we ertegenaan."

Jim, Stijn, Fabian, Jort, Luuk, Teun, Tymon, Wessel, Jim, Mees, Gino, Mario, Max, Stef en Bram gaan de uitdaging aan. Het is een hele lijst met mannen. Maar wie van hen blijft er 52 uur en 35 minuten op de paal zitten?

Voor de jonge groep deelnemers is het een 'no brainer' om mee te doen aan de traditie. "Het is erg populair onder de jeugd van 18 tot 20 jaar oud, zeker na corona", ziet Frank Blaauwbroek.

Opvallend is dat er geen vrouwennaam tussen zit. "Dat klopt", erkent Frank. "Het reglement schrijft voor dat alleen mannen mogen mee doen. Daar kun je in de huidige maatschappij vraagtekens bij zetten. Maar, zegt Frank: "Als vrouwen zo lang zitten, kan het zorgen voor grotere lichamelijke problemen."

Traditie in stand houden

De organisatie is blij dat het na twee jaar corona eindelijk weer mag, zeker nu het een jubileumjaar is. "Het idee ontstond vijftig jaar geleden in café Het Wagenwiel. Een aantal mannen kwam op het idee om zo het dorpsfeest uit te breiden."

Niet alleen in Lambertschaag was het paalzitten bekend. Het werd bijvoorbeeld ook gehouden in Breezand en Kolhorn. Alleen lijkt het erop dat Lambertschaag de traditie in ere houdt. "Het bestuur is altijd volhardend geweest en de stuwende kracht achter deze traditie", aldus Frank.

Heel lang wachten

De 15 mannen stappen vanavond om 17.00 uur op de paal. "We hebben plankjes van veertig centimeter breed. Daaronder zitten voetensteuntjes en er hangt een parasolhouder aan. Verder is er geen rugleuning."

Even naar de wc gaan zit er helaas niet in. "De mannen hebben allemaal voor een pvc-buis gezorgd, die hangt aan de paal vast. En als je moet plassen, doe je het daarin."