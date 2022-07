Wespenverdelger Danny heeft het gierend druk: "200 telefoontjes per dag"

Bij het bedrijf waar Danny werkt, komen dagelijks zo'n tweehonderd telefoontjes binnen. Ruim 95 procent daarvan gaat over wespenoverlast.

"De weersomstandigheden zijn goed, dat zorgt al snel voor overlast. Vanwege het mooie voorjaar zijn de koninginnen namelijk vroeg wakker geworden en gaan produceren. Dat is situatie waar we nu in zitten", vertelt hij op NH Radio.

Spouwmuur, helm of schoen

De dieren nestelen zich volgens de verdelger op de meest uiteenlopende plekken. "In de opening van een spouwmuur of schuurtje bijvoorbeeld. Het is maar net waar de koningin besluit haar nest te beginnen. Dat kan ook een helm of schoen zijn."

Als Danny naar een melding gaat, neemt hij altijd beschermende kleding mee. Hij verdelgt de dieren door middel van een poeder: "Die spuiten we op de invliegopening van een nest. De wespen nemen het poeder dan zelf mee het nest in en dan in het vrij snel bekeken met ze."

Een wespennest diervriendelijk verwijderen is volgens Danny haast niet mogelijk. Hij hoopt dan ook dat mensen proberen te voorkomen dat de dieren zich in of rondom huis kunnen nestelen: "Dat kan door bijvoorbeeld de openingen van een spouwmuur met een rooster af te dekken en kieren bij ramen en kozijnen dicht te maken", tipt hij.