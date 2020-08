Purmerender steekt per ongeluk huis in brand bij wegroken wespennest

PURMEREND - Een bewoner van de Aztekenstraat in Purmerend Weidevenne heeft een heet ochtendje achter de rug. Hij probeerde eigenhandig een wespennest weg te branden, maar was er niet van uitgegaan dat de spouwmuur vlam zou vatten.

De brand woedde in het open gedeelte van de spouwmuur, zo laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. Voor wespen is dat een plek waar ze zich graag nestelen.

Kleine brand

Volgens de Veiligheidsregio is het bij een kleine brand gebleven. Zowel het vuur als de rook bleef in de spouwmuur, waardoor de brand goed te blussen was.

De brandweer bleef nog enige tijd ter plaatse om te controleren of het vuur volledig gedoofd was.