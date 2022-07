Testspeler Jorginho Soares sleept contract bij Telstar uit het vuur

Jorginho Soares heeft tijdens zijn testperiode bij Telstar een goede indruk achter gelaten op de technische staf. De Velsenaren belonen de 22-jarige verdediger met een driejarig contract. Soares komt over van tweededivisionist ASWH.

Afgelopen week speelde Soares twee oefenwedstrijden mee in het shirt van Telstar. Trainer Mike Snoei geeft veel spelers de kans om zich te laten zien. Soares heeft de wedstrijden tegen Willem II en Excelsior Maassluis met beide handen aangegrepen om de trainer te overtuigen.

Soares speelde voor zijn periode bij ASWH bij sc Heerenveen. In 2017 namen de Friezen hem over van Spijkenisse, waarmee hij kampioen in de hoofdklasse werd.

Bekijk hieronder de samenvatting van de oefenwedstrijd Excelsior Maassluis - Telstar