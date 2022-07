Vraag naar elpees gaat door het dak: Haarlemse vinylperserij breidt flink uit

De belangstelling voor elpees is zo groot dat zelfs de grootste vinylperserij ter wereld, in Haarlem, de vraag nauwelijks aankan. Daardoor moeten artiesten soms maanden op hun album wachten. Met de aanschaf van nieuwe, moderne vinylpersen wordt de productie binnenkort opgeschroefd van 11 miljoen platen naar 15 miljoen per jaar.

Dat aantal valt in het niet bij de hoogtijdagen van de elpees in de jaren tachtig, toen er in Haarlem 50 miljoen platen per jaar werden geperst.

Hoogtepunt was het album Thriller van Michael Jackson, daarvan rolden er dagelijks 30.000 van de band. Sinds de opkomst van de cd zijn er nooit meer nieuwe vinylpersen gemaakt, dus staan er in Haarlem machines van tientallen jaren oud, die veel onderhoud nodig hebben. Met de komst van de nieuwe, moderne persen kunnen er jaarlijks 4 miljoen platen extra worden geperst.

Gemiste kans

Commercieel manager Anouk Rijnders van Record Industry hoopt dat artiesten binnenkort niet meer maanden op hun nieuwe album hoeven wachten. "Veel artiesten willen hun product graag verkopen als ze op tournee zijn, omdat dat ook inkomsten zijn. Een tour is vaak gekoppeld aan de promotie voor je album, dus als dat er niet is, is dat echt een gemiste kans", volgens Rijnders.

Door de uitbreiding van het bedrijf in Haarlem is er een grote behoefte aan extra personeel. Vooral aan kwaliteitscontroleurs en op de verpakkingsafdeling.