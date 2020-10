Verkoop vinyl zit flink in de lift: "Online explodeerde het afgelopen maanden"

HAARLEM - "Het is megadruk op het moment", aldus Mieke Vermeulen van Record Industry in Haarlem. Zij en haar man Ton runnen één van de grootste vinyldrukkerijen in Europa. De verkoop van LP's, vooral online, zit de laatste maanden flink in de lift.

"We hebben zelfs tien procent meer personeel aan het werk en de levertijden worden ook al langer. We lopen gewoon tegen te weinig capaciteit aan", aldus Vermeulen. In maart, aan het begin van de coronacrisis vreesde ze even dat het de verkeerde kant op zou gaan, maar uiteindelijk pakte het allemaal heel positief uit. "We zijn één van de weinige 'gelukkigen' in de entertainmentbranche op dit moment."

Meer op zolder, minder festivals

Vermeulen denkt dat er twee belangrijke redenen zijn voor de hoge verkoopcijfers. "Mensen zijn veel thuis, ruimen zolderkamers op en komen weer oude platen of platenspelers tegen. Ze zien om zich heen dat het ook weer een beetje hip en trendy is geworden en gaan dan ook een collectie uitbreiden of starten."

Een andere oorzaak heeft volgens Vermeulen met de rustige festival- en concertzomer te maken. "Muziek helpt bij het verwerken van emoties. Als je als muziekliefhebber niet naar concerten kan, dan ga je toch op zoek naar andere manieren. En dan kopen ze online, omdat ze nu toch niet graag gaan winkelen."

De drukkerij heeft het ontzettend druk en dat geldt ook voor de verkopers. Onno Blomsteel runt een platenwinkel in Haarlem-Noord en heeft zijn online-verkoop de afgelopen weken zien exploderen.

