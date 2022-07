De Peiling: Nederlandse vlag op de kop, moet kunnen of respectloos?

In onze hele provincie hangen Nederlandse vlaggen ondersteboven. Bij de coronaprotesten zag je ze al volop wapperen en nu ook bij de boerenprotesten hangen ze weer. 'Een teken van nood', zegt de een. Respectloos, zegt de ander. Wat vind jij?

De uitdrukking ‘blauw, wit, rood, land in nood’ klinkt door Noord-Holland. De omgekeerde Nederlandse vlag wordt veelvoudig gebruikt als symbool tegen de overheid. Boerenprotesten tegen de nieuwe stikstofplannen of corona-demonstraties, de vlag wordt al snel omgedraaid. Maar wat betekent het?

Van oudsher geldt het rood in de vlag voor het volk, het wit voor de kerk en het blauw voor de adel of de elite. Met het omdraaien van de vlag wordt aangegeven dat het elite 'boven het volk staat' en dus niet naar het volk luistert. Op zee gold het omkeren van de vlag als een noodsignaal onder schepen.

'Blijf van ons nationale teken af'

Niet iedereen valt te spreken over de actie. Ridder in de Militaire Willems-Orde Marco Kroon spreekt er schande van en noemt het een belediging voor de duizenden militairen, burgers, agenten, brandweermannen en alle anderen die in dienst van de Staat der Nederlanden het allerhoogste offer hebben gebracht.

Kroon voegt in de Telegraaf toe: "We hebben maar één eenheidssymbool en daar moet je afblijven. Als je het niet eens bent met het bestuur van Ajax, ga je niet het logo aanpassen. Demonstreren mag, maar blijf van ons nationale teken af."

Vind jij de Nederlandse vlag op zijn kop hangen een prima protestmiddel of is het respectloos?