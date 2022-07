Publieke steun boerenprotest: 'Blauw, wit, rood; boeren in nood!

Tientallen Nederlandse vlaggen op Wieringen hangen vandaag ondersteboven als steunbetuiging aan de boeren protesten. Boeren uit de regio zijn in opstand tegen het stikstofbeleid van de regering. Dat de vlaggen ondersteboven hangen is een eeuwenoude vorm van verzet. "Blauw, wit, rood; boeren zijn in nood!", zegt een voorbijganger.