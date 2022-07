Amsterdam NL V Brand en enorme rookwolk Amsterdam waarschijnlijk resultaat van verkeerd weggegooide batterijen

De brand die er vrijdagavond voor zorgde dat het in heel Amsterdam blauw stond, is waarschijnlijk het resultaat van verkeerd aangeboden batterijen. De brand ontstond bij een metaalrecyclingbedrijf. De metaal- en afvalbranche zien de afgelopen jaren een toename in het aantal elektrische producten en daarmee ook in het aantal branden. "Mensen zijn geneigd om de batterijen weg te gooien op de verkeerde plekken."

Batterijen horen niet in de prullenbak, maar moeten op een andere manier worden aangeboden. Bijvoorbeeld in boxen, die je kunt vinden in de supermarkt. Gooi je ze toch in de afvalbak, dan kan dat dus gevaarlijk zijn.

Quote "Een elektrische fiets, een hoverboard of een elektrische tandenborstel kunnen zo'n brand veroorzaken" tom verhoeven, vestigingsdirecteur

"Overwegend zijn het ion-lithium batterijen", zo begint Tom Verhoeven, vestigingsdirecteur van het bedrijf waar de brand plaatsvond. Dat zijn vaak batterijen die kunnen worden opgeladen. "Die horen niet in onze metaalstroom thuis." Verhoeven noemt een paar voorbeelden, zoals een elektrische fiets waarbij de batterij vergeten wordt, een batterij in een hoverboard of een elektrische tandenborstel. "Die kunnen allemaal dit soort branden doen veroorzaken."

De brand was zo groot en veroorzaakte zoveel rook, dat er zelfs een NL-Alert werd verstuurd met het advies om de ramen dicht te houden bij last van de rook. Hitte-detectie-camera's Het bedrijf benadrukt dat ze hun best doen om dit soort branden te voorkomen met hitte-detectie-camera's en blussystemen, maar kan niet verzekeren dat het niet nog een keer gebeurt. "We besteden honderd-duizenden euro's per jaar aan brandbestrijding en -detectie, maar soms glipt er iets doorheen." Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er nog onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van de brand. Verhoeven doet in elk geval graag een oproep aan de Amsterdammer: "Zorg dat je de batterijen eruit haalt voor je een product weggooit en zorg dat je het op de juiste manier aanbiedt. Dan kunnen wij het op de juiste manier verwerken."