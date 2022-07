Praalwagens trekken door de polder, de één nog mooier dan de ander

Ze keken er maanden naar uit, de bouwers van de praalwagens ter ere van 400 jaar Purmer. Vandaag konden ze eindelijk het resultaat laten zien in de optocht dwars door de polders. "We mogen het eindelijk showen", lacht Gino van buurtvereniging West Best.

Klaas Hopman is de afgelopen maanden druk bezig geweest met een wagen waarop een grote koe en een melkbus te zien zijn. "Ik ben trots", glimt hij. "Maar ik heb veel medewerking gehad hoor! Ook 's avonds was ik bezig met die melkbus. Die hebben we uiteindelijk in een andere ruimte in elkaar gezet." Hij lacht: "Hij was veel te hoog en kon niet meer naar binnen."

De praalwagenoptocht is slechts één van de onderdelen van de feestweek ter ere van 400 jaar Purmer. Er zijn activiteiten en fetiviteiten tot en met zondag 17 juli. Gisteren was er een banenmarkt, waar de sponsors van de evenementen zich konden presenteren. Dinsdag is er een agrarische markt. Het hele programma is hier te vinden.

Bekijk hieronder alle deelnemende wagens: