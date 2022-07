Praalwagens gereed voor optocht rond 400 jaar Purmer: "Heel wat uurtjes in gestoken"

Zeven buurtverenigingen in de Purmer zijn helemaal klaar voor de praalwagenoptocht van morgen. Omdat de Purmer 400 jaar bestaat is het de hele week feest. Het thema van de optocht is ‘klei’ en elke buurtvereniging mag maximaal drie wagens afvaardigen.

Vandaag was er al een banenmarkt, morgen is de praalwagenoptocht en ook de rest van de week is er veel te doen. "We gaan voor de overwinning", zegt Gino Teunisse van buurtvereniging West Best vol bravoure. "We strijden voor de eerste plek met alle evenementen. Er is beachvolleybal, kezen, klaverjasavond en ik geloof ook nog een playbackshow…"

Er hebben veel mensen meegeholpen met de bouw van de twee wagens. Gino: "Technische mensen en ook onze creatieve buurvrouwen hebben meegedaan. Er zitten heel wat uurtjes in voor onze buurt."

Eer hoog te houden

Ook bij buurtvereniging Oosterend zijn vijftien bouwers aan de slag gegaan. En ook hier is men strijdbaar. "Vijfentwintig jaar geleden hebben we als buurt meegedaan met de praalwagenoptocht", zegt Erwin Kooij. "Toen hebben we gewonnen, we hadden toen een piratenschip. Het is aan ons om dat weer te evenaren."

Hier is een treintje opgebouwd met een locomotief en een treinstel. "Dit boemeltje heeft gereden van begin 1900 tot mid jaren 50 van Edam naar Kwadijk. Het zag er ook ongeveer zo uit", vervolgt de bouwer. "We zijn trots op het resultaat."

De praalwagenoptocht begint morgen rond 12.00 uur vanaf het feestterrein aan de Oosterweg in Purmer. Meer informatie zoals de route is via deze link te vinden.