Sfeerimpressie: feestjaar Purmer start met indrukwekkende lichtjesoptocht

"We zijn al twee jaar bezig met het organiseren van het feest. Nu eindelijk het resultaat van die inspanningen, dat is geweldig", zegt een glimmende Danny Schouten, de voorzitter van Purmer 400 jaar. Eigenlijk stond de tocht vorige maand al op de planning, maar dat ging toen nog niet door corona. In een grote hal is het startpunt ingericht: met een flinke geluidsinstallatie en nog meer rook worden de wagens onthaald.

De Lichtjesoptocht is het begin van een jaar vol evenementen in de Purmer. "Een feestweek, een open dag voor bedrijven, een zeskamp… in totaal gaan we er veertig doen." Een overzicht daarvan is hier te vinden.

RTV Purmerend zond de tocht gisteravond helemaal uit, in samenwerking met RTV L.O.V.E. en Omroep PIM. Bekijk die uitzending hieronder terug.