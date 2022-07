Boeren steken hooibalen en containers in brand na politieschoten op 16-jarige collega

Op meerdere plekken in Noord-Holland staan op dit moment hooibalen en afvalcontainers in brand. Het is een reactie van boeren op de schoten van de politie op een trekker gisteravond in Friesland. "Gericht schieten op een boer van pas 16 jaar gaat te ver", zegt een boze boer tegen NH Nieuws.

De Veiligheidsregio meldt aan NH Nieuws dat er bij Lutjebroek, Stompetoren, Medemblik en de afslag van de A7 bij Abbekerk brandjes zijn gesignaleerd. Alleen bij die laatste is de brandweer aanwezig. "Omdat dit langs de snelweg is en er bij mogelijke rookontwikkelingen omstanders last kunnen krijgen", aldus een woordvoerder. Verslaggever Tom de Vos staan nu langs de Westfrisiaweg tussen Oudijk en Blokker. "Ik zie een tractor met een Nederlandse vlag en zwarte rookwolken uit containers." Er rijden volgens hem toeterende vrachtwagens voorbij en er zijn ook familieleden van boeren aanwezig om hun steun te betuigen. "Het gericht schieten op een trekker gaat te ver. Daarom ben ik hier. Voor mijn familie." Gisteravond is bij boerenprotesten bij de oprit van de A32 bij Heerenveen door de politie gericht geschoten en zijn waarschuwingsschoten gelost op een boer van 16.

Video van verslaggever Tom de Vos - NH Nieuws

Volgens de politie omdat bestuurders van trekkers probeerden in te rijden op agenten en dienstvoertuigen. Er gaan video's rond van het incident. "Heb je de beelden gezien?", reageert boer Ad Baltus boos tegen NH Nieuws. Hij stelt dat de branden van hooibalen, ook in de regio van Alkmaar, geen 'gecoördineerde' actie is, maar er wel over wordt gesproken in app-groepen met boeren. "Ik begrijp de boosheid wel. De landelijke politiek negeert een complete beroepsgroep. Dan krijg je dit soort dingen." Hieronder zie je brand op verschillende plekken in de regio Alkmaar en West-Friesland. Tekst loopt daaronder door

brand hooibaal boerenprotest Beemster

Brand hooibaal boerenprotest Stompetoren

Boerenprotest met brandende hooibaal Zwaagdijk NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

Boerenprotest met brandende hooibaal Zwaagdijk NH Nieuws/Maarten Edelenbosch Volgende

Meerdere boeren stellen dat de boerenactie langs de A32 al afgelopen was en de politie daarna pas schoten loste. Wat als de politie zich nou echt zo bedreigd voelde en zich genoodzaakt zag om te schieten? "Dat kan ik gewoon niet geloven", reageert Baltus. "Deze jongen is pas zestien. Zestien. Het is een boer, geen bankovervaller." Ook auto's buiten politiebureau Baltus wil benadrukken dat hij vindt dat de politie zijn werk moet kunnen doen en hij keurt geweld en dingen die wettelijk niet mogen af. Spreekt hij zijn boerencollega's dan ook aan op strafbaar gedrag? "Dat is niet aan mij, maar aan de politie. Ik ben een individuele boer. Ik ben niet boos op de politie, maar wel op de politiek." De Alkmaarse politie heeft voorzorgsmaatregelen getroffen bij het bureau: de meeste voertuigen zijn buiten het hek gezet. Dit is met oog op de boerenactie van vorige week. Toen kwamen boeren op trekkers opgepakte mannen ophalen en werd de uitgang geblokkeerd. "Er is maar één uitgang. Dus uit voorzorg hebben we voertuigen aan de Kanaalkade gezet", aldus een politiewoordvoerder. "Op deze manier kunnen we altijd noodhulp bieden." Of er concrete aanwijzingen voor boerenacties richting het politiebureau zijn, wil ze niet zeggen.