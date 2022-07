Meldplicht straatjournaalverkoper 'Mo' van Dronten naar Amsterdam: "Scheelt me vier uur"

Mohamed Rugamana hoeft niet langer iedere week met de trein naar Dronten om zich daar te melden in een AZC. Hij mag zich nu iedere donderdag melden bij een AZC in Amsterdam. Haarlems bekendste straatjournaalverkoper heeft die meldplicht vanwege zijn asielprocedure.

Mo is 'heel blij' dat hij niet meer iedere donderdag met de trein naar Dronten hoeft. "Dat was altijd heel zwaar. Ik heb samen met mijn advocaat de aanvraag van overplaatsing gedaan en ik kan me nu melden bij het A&O hostel, een noodopvang in Amsterdam."

De overplaatsing scheelt hem vier uur reizen. "Ik kan nu hier de bus pakken en ben 35 minuten onderweg. Dat scheelt heel veel tijd en is ontzettend fijn. Ik ga er zelfs wel eens al woensdag heen om te slapen."