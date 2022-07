NS nog niet van plan om extra treinen in te zetten tijdens boerenprotesten

Volgens de woordvoerder is de drukte in de treinen nog maar op 80 procent in vergelijking met voor corona. Dus daar is nog wat beweegruimte. "Daarnaast kampen we natuurlijk ook met een personeelstekort", voegt de woordvoerder toe. "Dat maakt het ook lastiger om extra treinen in de zetten."

Wel zal de NS de situatie in de gaten houden en bij extreme drukte, bijvoorbeeld bij de treinen richting Schiphol, proberen op te schalen.

KLM raadt haar reizigers af om met de auto richting Schiphol te komen. "Maak indien mogelijk gebruik van het openbaar vervoer", valt er te lezen op de website van KLM.