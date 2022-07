KLM raadt reizigers af om morgen met de auto naar Schiphol te komen

Boerenorganisaties hebben aangekondigd om morgen 'het land plat te leggen'. Schiphol lijkt hierbij een van de doelwitten van acties. De marechaussee laat weten klaar te staan voor acties: als het nodig is blokkeren zij de wegen naar Schiphol met pantserrupsvoertuigen en shovels.

Volgens de maatschappij kunnen de boerenprotesten ook invloed hebben op de vluchtschema's. Vluchten van, naar en via Schiphol kunnen worden verstoord.

