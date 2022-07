Wel weer excuses, maar onderzoek naar Zaans slavernijverleden blijft nog steeds uit

"Het is tijd voor de Zaanstreek", zegt Patricia Viereck, voorzitter van Stichting Comité 30 juni-1 juli Zaanstreek. Zij wil dat er toch een onderzoek komt naar het Zaanse slavernijverleden. "Cacao is een product dat van slavenhandel afkomstig is." Viereck wil een onderzoek zodat voor iedereen duidelijk is wat er is gebeurd. In april stemde de raad tegen zo een onderzoek omdat een het teveel geld zou kosten en te weinig zou opleveren.

Burgemeester Hamming had al eerder excuses gemaakt voor het Zaanse slavernijverleden en deed dat donderdagavond weer. "Er zijn hier een hoop producten zoals cacao binnen gebracht dus daar valt zeker wat over te zeggen", vertelt Hamming. Maar, zegt de burgemeester dat het vooral belangrijk is om het verhaal levend te houden en een onderzoek een beperkte meerwaarde heeft.

Een wetenschappelijk onderzoek zou tussen de 150.000 en 300.000 euro kosten en de raad heeft er in april voor gekozen dat niet uit te geven. Ook werden er maar weinig tot indirecte verbanden met Zaanstad verwacht. "Hoeveel geld is een mensen leven waard?", vraagt Patricia zich af. "Waar een wil is is een weg!"

Zaanse geschiedenis

Toch zijn die verbanden er wel degelijk zegt Historicus Erik schaap. Tijdens zijn speech bij de herdenking donderdagavond vertelt hij over verschillende rijke inwoners uit de Zaanstreek die plantages en slaven bezaten. Zoals raadslid Aris van Broek die in Afrikaanse gevangenen handelde een kleine twee eeuwen na zijn geboorte nog steeds geëerd wordt met een straatnaam. "Je moet het onderzoeken om de toekomst te kunnen duiden, je ontsnapt er niet aan."