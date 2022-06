Huisarts Vanessa gaat demonstreren in Den Haag: "De grens is bereikt"

De boeren protesteren flink, maar morgen laten ook huisartsen uit het hele land zich horen op het Malieveld in Den Haag. Vanessa Huijbens uit Krommenie zal er zeker tussen staan. Ze vindt dat ze als huisarts nu te veel taken op haar bordje krijgt. "Mijn vak verdient het om voor te vechten en mijn patiënten verdienen dat ook."

"Veel huisartsen lopen nu aan tegen huisvestingsproblemen. Het grootste gedeelte komt ruimte tekort", zegt Huijbens. Zijzelf weet maar al te goed hoe dat is. In november 2020 berichtte NH Nieuws al over haar zoektocht naar een nieuw pand voor haar praktijk.

Ze vertelt over het toegenomen takenpakket waar zij en haar collega-huisartsen mee te maken hebben. "Al een hele tijd wordt er gedacht: de huisarts kan het wel en ook nog goedkoop. Dat is al een paar jaar aan de gang. We hebben een poos volgehouden, veel werk vanuit de ziekenhuizen en de psychiatrie overgenomen. We lopen de laatste jaren al steeds op onze tenen, nu is de grens bereikt."

Meer taken opnemen als huisarts, een heftige coronacrisis en dan ook nog de slopende onzekerheid of ze straks wel een dak boven haar praktijk heeft. "Ik ben een beetje moe", glimlacht ze dan ook voordat het interview met NH Nieuws begint.

"Dit pand is tijdelijk, dat wist ik van tevoren", zegt de huisarts. "Dus na de overname van deze praktijk ben ik op zoek gegaan naar ruimte in Krommenie. En dat bleek een enorm ingewikkelde opgave. Er is hier heel weinig te vinden en tegelijkertijd komt de datum waarop dit pand gesloopt worden (dat is in november, red.) steeds dichterbij." Inmiddels heeft ze wat gevonden, maar is het nog wel spannend of de financiering rond komt.

Ze vervolgt: "Dit is een hele belangrijke reden voor mij om morgen naar het Malieveld te gaan. Mijn vak verdient het om voor te vechten en mijn patiënten verdienen dat ook. Zeker oudere mensen zijn vaak erg afhankelijk van de wetenschap dat er een fijne dokter om de hoek zit waar je gemakkelijk terecht kan. Het is moeilijk voor ze om te merken dat dat er misschien straks niet meer is. Daar maken veel mensen zich grote zorgen om."