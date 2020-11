Huisartsen Krommenie luiden noodklok: dringend nieuwe ruimte nodig

KROMMENIE - De continuïteit van de huisartsenzorg in Krommenie is in gevaar. Bij twee huisartsen geldt op dit moment een cliëntenstop en bij twee anderen ziet de situatie er niet goed uit. Ze luiden de noodklok: "Het water staat aan onze lippen", zegt huisarts André Steketee. Er is dringend nieuwe ruimte nodig om verschillende praktijken op één locatie onder te brengen. Dat is echter makkelijker gezegd dan gevonden.

Huisartsen in ons land krijgen steeds meer op hun bordje. Bovendien komen er in Krommenie steeds meer mensen bij door nieuwbouw. Daarom willen vier huisartsen van verschillende praktijken graag samenwerken om meer (gespecialiseerd) personeel in te kunnen huren. Een grote locatie die daarvoor geschikt is blijkt moeilijk te vinden in Krommenie, zeggen alle betrokkenen. De huisartsen zien graag dat wethouder Hans Krieger van de gemeente Zaanstad meer voor ze doet.

"Gezondheidszorg hoort ook op de agenda van de gemeente", aldus Steketee. "Als zorg niet meer goed meer te regelen is, verwacht ik van de gemeente dat ze meewerken. Ze kunnen wel vinden dat we onze eigen toko moeten runnen, maar op deze manier kunnen we niet meer de zorg bieden die we zouden moeten bieden." Wethouder Krieger zegt tegen NH Nieuws dat hij liever had gezien dat de huisartsen hem hadden gebeld in plaats van een brief te sturen naar de gemeenteraad, omdat het college nog in gesprek was met de huisartsen. Inmiddels hebben de huisartsen een belafspraak met de wethouder.

Geschrokken

Marianne de Boer, fractievoorzitter van Lokaal Zaans, stelt vanavond samen met de lokale CDA raadsvragen over de kwestie. "We vinden het heel belangrijk dat je in je eigen dorp naar je eigen huisarts kan gaan, ook als je hier nieuw komt wonen", zegt De Boer. "Die vanzelfsprekendheid is er niet in Krommenie. We zijn geschrokken van de noodkreet die de huisartsen hebben geuit richting de gemeente."

Sloop

Het pand waar de praktijk van huisarts Vanessa Huijbens in is gevestigd staat genomineerd om komend jaar gesloopt te worden. In het pand dat er voor in de plaats komt zou ze weer terecht kunnen, maar daar is niet voldoende ruimte voor haar collega’s. Woningcorporatie Parteon laat aan NH Nieuws weten: "Wij hebben samen met de gemeente serieus onderzocht of er andere mogelijkheden zijn, binnen ons bezit of in projecten van commerciële partijen. Helaas heeft de huisarts tot op heden in onze voorstellen geen geschikt alternatief gevonden."

Ondertussen hoopt Huijbens dat er zich toch een mogelijkheid aanbiedt. Hoe lang deze situatie nog kan duren? "Ik denk dat je eerder moet praten in maanden dan in jaren."