De Peiling: coffeeshopverbod voor toeristen

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema wil buitenlandse toeristen weren uit de coffeeshops in de stad. Ze is ervan overtuigd dat een coffeeshopverbod een krachtig wapen is in de strijd tegen het massatoerisme. Vanavond probeert Halsema de gemeenteraad opnieuw te overtuigen van de noodzaak van zo'n verbod.

Halsema noemt het een onvermijdelijke ingreep, een coffeeshopverbod voor buitenlandse toeristen in de stad. Volgens haar zijn de coffeeshops vaak onderdeel van criminele netwerken en worden gebruikt voor witwassen, als criminele ontmoetingsplaatsen en trekt het een bepaald soort toeristen aan. Niet alleen Halsema, maar ook de bewoners van de Amsterdamse binnenstad zijn de blowende toeristen meer dan zat.

Wallenbewoners pleiten al langer voor extra maatregelen tegen de overlast door toerisme. Zij vinden dat de gemeente moet doorpakken door bijvoorbeeld een i-criterium in te stellen. Hiermee zijn buitenlandse toeristen niet meer welkom in de coffeeshops in de stad en mogen alleen inwoners nog naar binnen om wiet of hasj te kopen.

Volgens oud-bewoner Samir Veen was de situatie niet meer uit te houden "Kotsen tegen deuren aan, bewoners bedreigen, auto's in het water duwen, schreeuwen. Moet ik nog meer opnoemen?"

Debat over coffeeshopverbod

Vanavond gaat Halsema opnieuw het debat over een coffeeshopverbod aan met de gemeenteraad, die nog niet staan te springen om het idee. Een meerderheid van de raad is sinds de aankondiging van haar plannen vorig jaar geen voorstander en dat lijkt sindsdien niet veranderd te zijn. De voornaamste reden is de vrees voor meer illegale straathandel. Zo lieten toeristen weten gebruik te zullen maken van dealers als zij niet meer naar de coffeeshop mogen.

Moet er een coffeeshopverbod komen voor toeristen?