Karpers in Zaanse sloten overleden aan karpervirus

De karpers die vorige week massaal het loodje legden in de sloten bij de Korte Ringweg in Zaandam zijn overleden aan het Carp Edema Virus (CEV). Marko Cortel van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vertelt dat bijna alle besmette karpers dood gaan aan het virus. Voor andere vissoorten in de sloot en mensen is het virus ongevaarlijk.

Een bewoner gokte dat er zo'n 1.500 vissen overleden waren. Cortel vertelt dat er inderdaad veel karpers in de sloot zitten. "Als de vissen elkaar aanraken dan besmetten ze elkaar en deskundigen hebben verteld dat bijna iedere besmette karper zal overlijden aan het virus." Of uiteindelijk alle karpers in de sloten zullen overlijden is niet te zeggen. Voor andere soorten vissen is dit virus ongevaarlijk. "Collega's die bij de sloten zijn gaan kijken zagen de andere vissen ook gezond rondzwemmen."

Opletten met sportvissen

Waar de eerste vis vandaan kwam met het Carp Edema Virus is niet te achterhalen en er kunnen ook geen maatregelen genomen om er nu voor te zorgen dat het virus uit de sloten aan de Ringweg verdwijnt. "Er is geen vaccin voor vissen, dus je moet het uit laten razen", concludeerde Cortel vorige week al. Toch is er wel iets wat er gedaan kan worden.

"Mensen kunnen wel helpen om de verspreiding te voorkomen", zegt de woordvoerder. "Sportvissers kunnen helpen door de sloot misschien een paar weken links te laten liggen of hun vistuig goed af te spoelen onder de kraan als ze na deze sloot ergens anders gaan vissen." Cortel benadrukt dat ze niemand de schuld geven van de vissterfte, omdat niet aan te wijzen is hoe het virus in de sloten terecht is gekomen. "Alle sloten zijn met elkaar verbonden, het kan ook zo zijn dat er een besmette vis aan is komen zwemmen."