Massale vissterfte is een mysterie: zeker 1500 karpers overleden in Zaanse sloot

"Het was een afschuwelijk gezicht", zegt buurtbewoner Marian Joore over het visdrama dat zich afgelopen week heeft afgespeeld in de sloten bij de Korte Ringweg in Zaandam. In het water naast de manege lagen honderden karpers dood of al zieltogend in het water. Meer dan duizend karpers zijn gestorven. De oorzaak ervan is nog onduidelijk.

Marian dacht aanvankelijk ook dat zuurstofgebrek de karpers fataal is geworden. "De overlevers hebben we naar de sloot aan de andere kant van de weg gebracht." Maar van de gemeente kreeg ze te horen dat waarschijnlijk een virus de oorzaak is. Ook woordvoerder Marko Cortel van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zegt in een reactie dat het niet heeft gelegen aan een gebrek aan zuurstof.

Zuurstof is in orde

"De zuurstof is gemeten en is in orde", vertelt Cortel. Het waterschap heeft meteen na de melding een stuw opengezet. "Dan probeer je fris water en extra zuurstof toe te laten", legt Cortel uit. "Dat doen we altijd." Dit kunnen de bewoners volgens hem dan ook gemerkt hebben.

"Maar ook vandaag zijn er weer dode karpers gevonden. Er is iets onder de karpers." Het is namelijk alleen deze vissoort dat het loodje legt. Cortel: "Alle andere vissoorten zwemmen in het rond." Het waterschap vermoedt dan ook dat het een virus alleen onder de karpers is, zoals het herpesvirus. Dit virus is zeer besmettelijk en dodelijk voor karpers.

Zeer besmettelijk

Dat er zoveel vissen bij de Korte Ringweg zijn gestorven komt mogelijk door de overpopulatie. "Er zitten er teveel dicht op elkaar", aldus Cortel. "Er hoeft er eentje te zijn die besmet is en alle vissen raken dan besmet. Je kunt de beesten niet vaccineren. Zo'n virus moet gewoon uitrazen."



Om te kunnen bevestigen dat het echt om het herpesvirus gaat, zijn er gezonde karpers voor onderzoek naar het laboratorium gestuurd. Cortel verwacht dat de uitslag volgende week binnen is. Tot die tijd kan het waterschap niets doen.