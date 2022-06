Celstraf geëist tegen handbaltrainer die pupillen misbruikte: 'Hij was mijn voorbeeld'

Handbaltrainer O. B. F. heeft bekend dat hij meisjes tussen de 11 en 15 jaar heeft betast op intieme delen, boven en onder hun kleding. Volgens de 73-jarige man uit Alkmaar was het 'zijn methode' om talentvolle speelsters klaar te stomen voor de 'harde top'. Bij minstens één slachtoffer maakte hij ook foto's van het misbruik. Het Openbaar Ministerie eiste vandaag 4 jaar cel tegen de man, waarvan 1 jaar voorwaardelijk.

"Ik zag hem als mijn voorbeeld, ik wilde hem zijn, mijn ouders vertrouwden hem." Dat verklaart één van de slachtoffers in de rechtbank van Alkmaar. Ze kreeg vanaf haar elfde keeperstraining van de man. Vandaag schuifelde de zeventiger achter een rollator naar het verdachtenbankje. Het onderzoek naar de in Tunesië geboren trainer komt in februari vorig jaar aan het rollen, tijdens een training van een pupil van de Alkmaarse handbalclub A & O. Ze droomt ervan om professioneel keeper te worden. F. ziet dat in haar en begeleidt haar privé in een gymzaal. Het slachtoffer heeft dan al aan vrienden verteld dat F. 'aan haar zit' en een vriendin waarschuwt de politie. De 73-jarige man wordt gearresteerd. De politie benadert daarna via de club spelers en zes van hen doen uiteindelijk aangifte van seksueel misbruik. Naakt op een bankje De eerste meldingen gaan over 2015. F. ontmoet dan 'een hele goede keepster' van de handbalclub aan de Vondelstraat, waar de verdachte vanaf het moment van oprichting bij betrokken was. De speelster is dan 12 jaar oud en zit in groep 8. De man hield er naar eigen zeggen een unieke manier van trainen op na. Hij werd er volgens hem ook om geroemd door profhandballers en 'in de pers'. In de gymzaal aan de Vondelstraat moest het talentje bijvoorbeeld regelmatig op een bankje gaan liggen. Zonder kleding.

Quote "Het ging geleidelijk, steeds een stapje verder en uiteindelijk drukte hij met zijn middelvinger op mijn schaamstreek" Slachtoffer

Hij ‘controleerde’ haar lichaam op ‘spierspanning’ door te drukken op plekken. Bij haar oksel en later haar intieme delen. Ook trainde hij haar liezen, vanwege 'veel voorkomende blessures'. "Het ging geleidelijk, steeds een stapje verder", zegt het jonge meisje daar zelf over. Als ze wel kleren aan had, ging hij soms in haar broekje. Dit doet hij daarna bij meerdere pupillen. Daarnaast moesten meiden naakt voor hem staan - kleedkamer op slot - en gooide hij ballen tegen hun borsten aan, 'om ze weerbaar te maken'. "Bij handbal dragen de vrouwen geen bescherming. Als enige sport. Dus je moet niet bang zijn. De bal komt soms van dichtbij heel hard op je af", zegt hij daarover.

Het OM eiste 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. "Hij heeft geen inzicht in wat hij ze heeft aangedaan. Ze waren afhankelijk van de trainer. Hij kon ze maken of breken." De trainingsmethode was volgens de officier van justitie 'zo uniek' dat die niet besproken werd met ouders en achter gesloten deuren plaatsvond. "Het was niets anders dan een dekmantel voor misbruik van slachtoffers."

De 73-jarige noemt het zijn 'methode', zonder enige seksuele intentie. Hij bereidt de handbalsters voor op de top. Olympisch niveau. "Sommige keepers zijn nergens bang voor en sommige moet je leren om niet bang te zijn." In de rechtbank zegt hij vandaag met iets fragiele stem: "Het is de enige manier." Ook vertelt hij uit een arm gezin komt en vroeger in Tunesië op blote voeten trainde. En dat kregen ouders van de meisjes ook te horen. Die vertrouwden hem blind. Hij gaf een van de meisjes zelfs les bij hem thuis. Ze moest daar naakt op zijn tafel gaan liggen en dan deed hij de spierspanningsoefeningen weer. F. zegt vandaag 'keeperstalent' te herkennen aan de lenigheid. "Ik zie dat in vijf minuten. In Alkmaar zag ik dat bij twee meisjes."

Quote "Met je manipulatieve gedrag heb je mijn dochter aangerand. We vertrouwden je. Nodigden je uit in ons huis" Moeder van slachtoffer

Één keer is hij aangesproken door een volleybaltrainster in dezelfde zaal, die zag hoe hij ballen gooide. Zijn reactie tegen haar was: "Met alle respect: ik ben handbaltrainer. Dat is totaal anders. En toen ik speelde, was jij nog niet geboren. Ik ben bezig met de training." De vrouw deed melding bij de handbalclub, maar die ondernam geen actie. Hij zou bij twee meisjes ook zijn binnendrongen met zijn vingers. Daarover zei de man vandaag: "Ik geef toe: bij een meisje heb ik dat gedaan. Dat had niet mogen gebeuren. Ik schaam mij." Hij had van dat slachtoffer ook foto's van de intieme delen met daarbij zijn vinger op de telefoon. Gevolgen voor meiden en ouders De gevolgen van het misbruik heeft grote consequenties voor de slachtoffers. Sommigen liepen studievertraging op of hebben te maken met angsten en zelfs suïcidale gedachten. "Ik geloofde in hem en deed hem na. Maar nu voelt tanden poetsen en eten als een zware taak. Ik durf niet op te groeien. Ik moest van jou jong blijven. In plaats van leuke dingen doen met vrienden moet ik nu als 19-jarige werken aan mijn trauma." De man kwam op verjaardagen van de meiden. Een moeder zei daarover: "Het is bijna niet te beschrijven in woorden wat je ons hebt aangedaan. We vertrouwden je. Nodigden je uit in ons huis. Hoorden je verhalen aan over trainen op blote voeten en hoe goed je was."

Quote "Ik heb nu een team nodig om mij heen. Steun mij en alle slachtoffers van sportmisbruik" Slachtoffer van O. B. F.