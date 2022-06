'Geprezen' Alkmaarse handbaltrainer (73) verdacht van misbruiken 6 leerlingen

Handbaltrainer O. F. (73) uit Alkmaar wordt ervan verdacht in tien jaar tijd zes minderjarige meisjes te hebben misbruikt. Hij deed dit volgens het openbaar ministerie tijdens het geven van privéles. Vandaag is de rechtszaak tegen de coach 'zonder papiertje', die in 2020 nog geprezen werd in de krant. Zeven maanden na dat artikel meldt het eerste meisje zich bij de politie.

Zij die hem niet kennen, kijken altijd verwonderd op als hij langs de zijlijn vol vuur zijn teams, en vooral zijn keepers, aanspoort. Hij is al jarenlang een begrip in de handbalwereld. Zo begint in juli 2020 in het Noordhollands Dagblad een, inmiddels offline gehaald, interview met de verdachte trainer.

Hij is die zondag aan het kijken bij een handbalclinic, gegeven door twee internationals aan de jeugd van een Alkmaarse handbalclub. De club waar F. sinds de oprichting in 2013 nauw bij betrokken is.

De zeventiger is geboren in Tunesië en speelde daar naar eigen zeggen op het hoogste niveau als keeper. In de jaren tachtig kwam hij in Alkmaar wonen en sindsdien is hij voornamelijk bekend als opleider.

"Ik heb overal in het land getraind, maar ik ben altijd hier gebleven. Dit is mijn thuis. Ik heb inmiddels een kunstknie, maar binnenkort loop ik weer als een kievit. Ik ga door tot ik honderd ben", zegt hij tegen de krant.